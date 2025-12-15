PNP allana vivienda de gobernador Ciro Castillo y más de 20 inmuebles por caso 'Los socios del Callao'

Efectivos de la Policía Nacional realizan desde la madrugada de este lunes una serie de allanamientos a inmuebles en el Callao, incluida la vivienda del gobernador Ciro Castillo como parte de una investigación contra una presunta organización criminal 'Los socios del Callao'.

Los agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, en coordinación con personal del Ministerio Público, realizan estas diligencias en 27 inmuebles que estarían vinculados a dicha banda.

La investigación fiscal señala que esta organización estaría involucrada en el delito de colusión agravada, pues sus integrantes habrían direccionado irregularmente procesos de contratación dentro del Gobierno Regional del Callao.

Asimismo, sostienen que sus integrantes serían funcionarios y servidores del Gobierno Regional del Callao, quienes habrían aprovechado sus cargos para otorgar las contrataciones por montos iguales o inferiores a 8 unidades impositivas tributarias, evitando los procesos de selección establecidos por ley.

Detenidos

Como parte de estas diligencias, la Policía detuvo a Luis Antonio Blanco Cabrera, que sería un proveedor, César Edilberto Huaringa Arango, encargado de almacén del Gobierno Regional del Callao, Daniel Jesús Villalobos Sampén, especialista del Gobierno Regional del Callao y Wilmer Meza Natividad, coordinador de contrataciones.

Fiscalía señala que estas acciones ilícitas se habrían registrado desde el comienzo de la gestión de Ciro Castillo y comprendería 63 contrataciones con aparentes irregularidades, que habrían generado un perjuicio económico al Estado por casi un millón de soles.