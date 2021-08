Regidores de la MML plantean implementar carné de vacunación para ingreso a establecimientos

La iniciativa busca concientizar a la población sobre la importancia de la vacuna contra la COVID-19, según explicó el regidor | Fuente: Ministerio de Salud

Dos regidores de la Municipalidad de Lima propusieron la implementación de un carné de vacunación contra la COVID-19 para acceder a algunos establecimientos en la ciudad, a fin de incentivar el proceso de inoculación.

Esta iniciativa fue presentada por los regidores Carlos Ángeles y Víctor Aguilar, pero aún debe pasar por la Comisión de Asuntos Legales del Concejo, para que luego se debata en el Pleno y se pueda decidir si se aprueba o no mediante votación.

Al respecto, el regidor Víctor Aguilar, indicó a Conexión de RPP Noticias que con esta propuesta se busca que las personas demuestren que al menos han recibido una de la dosis contra la COVID-19, al ingresar a establecimientos como bares, restaurantes, entre otros. Añadió que el objetivo es reducir el impacto de la pandemia ante una posible tercera ola.

“Lo que se propone es que las personas que están consideradas dentro del padrón de vacunación o les toca vacunarse, tengan la obligatoriedad de presentar o de corroborar en el establecimiento que ya han sido vacunados, al menos con la primera dosis. Esta iniciativa viene de la mano con el esfuerzo para apoyar el proceso de vacunación que necesitamos en el país seguir impulsando”, sostuvo.

Propuesta no busca imponer vacuna

El regidor precisó que esta iniciativa no trata de imponer la vacunación en la población; sin embargo, señaló que quienes decidan no aplicarse la inoculación no pueden ir en contra de aquellos que busquen espacios donde “se puedan sentir más seguros” respecto de un posible contagio de la COVID-19.

Desde un punto de vista legal indicó que por la pandemia ya se han restringido algunos derechos, respecto del desplazamiento y que la Constitución garantiza el derecho a la vida, por lo que esta propuesta va en esa línea.

“Esta norma no establece una obligatoriedad sobre la vacunación (…) pero no esperes que te traten como si estuvieras vacunado. Las personas también tienen derecho a estar en espacios donde se puedan sentir más seguros, donde puedan tener mayor seguridad y protección. Si hablamos de los derechos, también evaluemos el derecho a la seguridad que tienen las personas para poder compartir el espacio”, dijo.

Ampliación de aforos

Sostuvo también que la iniciativa contribuiría a la reactivación total de diversos negocios, pues les permitiría recibir mayor cantidad de aforo. Incluso se refirió a la posibilidad de que los establecimientos colaboren con la fiscalización. Agregó que están conversando con congresistas para que les apoyen y dicha iniciativa pueda pasar a nivel nacional eventualmente.

“Si un restaurante tiene un aforo del 60% actualmente, podría tener un aforo mayor si hablamos de personas vacunadas dentro del establecimiento. Hablamos de un aforo de 90% o 100% que les convendría también a ellos y eso les motivaría también a ayudarnos a que la fiscalización más efectiva, eficiente y sobre todo que nos ayude a que más personas puedan entender a que los beneficios de la vacunación son importantes”, aseguró.

