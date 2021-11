Esta imagen fue enviada a través del Rotafono. | Fuente: Rotafono

Un sujeto no identificado golpeó y escupió al chofer un bus del Corredor Azul, porque este no le permitió subir a la unidad por no llevar puestos la mascarilla y el protector facial.

Esto ocurrió en al paradero Alcázar del citado servicio, en la jurisdicción del Rímac, denunciaron los pasajeros a través del Rotafono.

Según contaron, el sujeto, de unos 25 años, empezó a discutir con el chofer porque este no le permitía subir al bus. Tras ello, el joven golpeó y escupió al conductor.

“Este susodicho quiere ingresar al Corredor Azul y el chofer le dice que no puede, porque no tiene facial. Discuten y al final de la discusión este susodicho, este delincuente, escupe y golpea al chofer”, relató uno de los pasajeros.

El chofer reaccionó

Tras esta agresión, el chofer del bus bajó de la unidad y se enfrascó en una pelea con el sujeto. Los pasajeros entraron a terciar y los separaron.

“El delincuente se llevó la peor parte”, comentó uno de los pasajeros.

Los ocupantes del bus hicieron un llamado a las autoridades para que tomen atención de este caso, ya que sospechan que este sujeto sufre de alteraciones mentales.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: