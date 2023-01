El incendio habría iniciado durante la madrugada de hoy, presuntamente por un cortocircuito | Fuente: RPP Noticias

La madrugada de hoy, lunes, un incendio reportado desde las 2:30 am. por parte de los vecinos consumió el mercado de flores "Santa Rosa", ubicado en el jirón Ramón Espinoza, frente a la Panamericana Norte, en el distrito limeño del Rímac.

Tras varias horas de incesante labor, 19 unidades del cuerpo de bomberos voluntarios lograron controlar las llamas. Sin embargo, ya habían arrasado con la totalidad de los puestos de venta de flores y de comida ubicados en dicho centro comercial, según señaló el jefe de la cuarta comandancia de los Bomberos, Mario Casaretto.

Casaretto precisó que el incendio fue alimentado por productos inflamables que se encontraron al interior del local como baldes con tinner y baldes de pintura que utilizaban los comerciantes para decorar las macetas que ofrecían al público.

“Lamentablemente, esta es la situación por la que siempre atravesamos en estos incendios de proporciones. Hay mucho material inflamable, fertilizantes y tiner. Tenemos más de 19 carros, 3 comandancias departamentales han participado con el abastecimiento hasta la respuesta de Sedapal", indicó.

Asimismo, sostuvo que, según las primeras pesquisas, el siniestro podría haberse desencadenado por un cortocircuito en los puestos delanteros del mercado. Hasta el cierre de esta nota, no se registraron víctimas mortales.

Falta de hidratantes

En un determinado momento de la jornada, los bomberos tuvieron que paralizar sus labores debido a la falta de hidratantes dispuestos en la zona. Ante ello, los mismos comerciantes decidieron sumarse a combatir las llamas con baldes de agua.

Ante ello, Sedapal, a través de sus redes sociales, indicó que habilitó los hidratantes en el lugar y dispuso un camión cisterna para apoyar la labor de los bomberos.

👨🏻‍🚒 💦 #SedapalInforma | Respecto al incendio reportado en el Mercado de Flores Santa Rosa, en el distrito del #Rímac, Sedapal ha habilitado los hidrantes de la zona y dispuesto de un camión cisterna para apoyar al @cgbvpoficial a controlar el fuego. pic.twitter.com/aXPxfWpuvx — SedapalOficial (@SedapalOficial) January 16, 2023

"Hemos perdido todo"

Máximo Albites, uno de los comerciantes del mercado, señaló a RPP Noticias que se enteró del incendio por una llamada de sus compañeros durante la madrugada.

"Unos compañeros me llaman después de las 2 am. diciéndome que el mercado se estaba incendiando. No pensé que iba a pasar esto. Los compañeros me cuentan que intentaron apagar los primeros puestos, pero las chispas empezaron a caer de puesto en puesto y se fue agrandando, ya no pudieron apagar nada, tuvieron que salir corriendo", explicó.

Albites, al igual que varios comerciantes, indicó que había perdido todo en el incendio, justamente a vísperas del Día de San Valentín, fecha en la que se incrementa la demanda de sus productos.

"Todo se quemó, así como muchos compañeros, he perdido todo. Se ha perdido cajas, vidrios, macetas, las bancas, los catálogos, tantos utensilios que teníamos. Todo se ha quemado (...) Estamos a vísperas de 14 de febrero, muchos compañeros ya habíamos comprado cosas para la festividad, pero ha pasado esto y todos hemos perdido todo", sostuvo.

Muchos comerciantes llegaron al lugar para constatar sus pérdidas. Solo algunos pocos que llegaron durante el incendio lograron poner a buen resguardo parte de sus pertenencias; sin embargo, indicaron que la totalidad de sus puestos y productos fueron arrasados por las llamas.