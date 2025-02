Roban colegio por sexta vez en lo que va del 2025: delincuentes se llevan hasta caños y cajas de luz

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El robo se produjo en el colegio 7092 ‘Juan Pablo II’, ubicado en Villa El Salvador. | Fuente: RPP

Por sexta vez en lo que va del 2025, delincuentes ingresaron a robar en el colegio 7092 ‘Juan Pablo II’, ubicado en el distrito limeño de Villa El Salvador. Durante el último hecho delictivo, los malhechores se llevaron hasta los caños y las cajas de luz del centro educativo.

Los padres de familia han denunciado que los delincuentes sueles ingresar a la casa de estudios por la parte de atrás debido a que el muro perimétrico se encuentra colapsado desde hace tres años. Sin embargo, las autoridades no han hecho nada al respecto. En el robo anterior, registrado el último lunes, los sujetos se llevaron las computadoras del centro de estudios.

Asimismo, los progenitores de los estudiantes aseguraron que se han comunicado con la comisaría Laderas de Villa para que acudan al colegio y registren el robo; no obstante, les han respondido que no hay patrulleros para atenderlos.

“En la mañana por N vez la directora ha ido a hacer la denuncia. Hemos estado esperando, yo me quedé hasta las 2:00 de la tarde y la patrulla no llegaba. La directora llamó por teléfono y le dijo que no hay patrullas para que vengan al colegio. Si desea, que la directora vaya y allá haga su denuncia. Y eso realmente es algo muy serio. El día lunes fue el robo número cinco. Ahora, anoche otra vez. Estamos muy preocupados porque ya falta poco para que empiece el año escolar y no recibimos ayuda”, informó una madre de familia.

Ante la lamentable situación, muchos padres y madres de familia están pensando en retirar a sus pequeños del colegio.

Padres piden ayuda

Los padres de familia están pidiendo a las autoridades, entre ellas la UGEL número 1 del Ministerio de Educación y al Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) ayuda para reforzar la seguridad de este colegio que tiene más de 40 años de antigüedad.