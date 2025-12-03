Rutas de Lima anuncia el cese de sus operaciones desde las 11:59 p.m. de hoy

A través de un comunicado, la concesionaria informó que en los últimos días ha mantenido reuniones técnicas con la Municipalidad de Lima; sin embargo, señaló que aún no se han efectuado coordinaciones concretas vinculadas a la transferencia misma de las operaciones.

Rutas de Lima (RDL), encargada de la Panamericana Sur, anunció a través de un comunicado que desde este miércoles a las 11:59 p.m. dejará de operar oficialmente la concesión a su cargo debido a que se encuentra “imposibilitada para seguir haciéndolo”.

Asimismo, la concesionaria informó que en los últimos días ha mantenido reuniones técnicas con la Municipalidad de Lima; sin embargo, precisó que “aún no se han efectuado coordinaciones concretas” con el municipio “vinculadas con la transferencia de las operaciones de la concesión”.

“La MML aún no responde a nuestra convocatoria cuyo principal objetivo es velar por la seguridad de los usuarios de las vías concesionadas”, indicó.

En esa misma línea, RDL informó que si la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) no acude al traspaso de operaciones del Centro de Control de la concesión, se verá “forzada a clausurar el acceso al túnel Benavides (Santiago de Surco), antes de dejar de operar” la vía.

Según refirió RDL, esta decisión fue tomada a fin de preservar la seguridad de los usuarios que transitan por la zona, pues indicó que los equipos tecnológicos que requiere su funcionamiento necesitan de ciertos parámetros que son controlados desde el Centro de Control de la concesión de la vía.

“Es una infraestructura que requiere la operación de equipos tecnológicos que deben mantenerse activos en todo momento para evitar riesgos al usuario. La operación de tal infraestructura implica la gestión de sensores de movimiento, temperatura y calidad de aire, entre otras actividades que se gestionan desde un Centro de Control diseñado para tales efectos”, apuntó.

Pese al cese de sus operaciones, RDL precisó que con esta decisión no está “abandonando la concesión” o “renunciando a sus derechos”.

“La razón por la que es imposible seguir operándola [la concesión] es consecuencia de las varias acciones tomadas por distintas entidades del Estado peruano, incluida la MML, quienes han actuado pública y reiteradamente para lograr que RDL sea privada de todas sus fuentes de ingreso. […] RDL y sus accionistas se reservan todos sus derechos frente a los actos del Estado peruano”, aseveró.

Respuesta de la MML

Un día antes, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, ratificó que la comuna capitalina está completamente capacitada para asumir la gestión y mantenimiento de la vía ante la incertidumbre generada por las “marchas y contramarchas del cierre de la concesionaria Rutas de Lima (RDL)”, encargada de la Panamericana Sur.

A través de un comunicado, la Municipalidad de Lima señaló que, durante una conferencia de prensa en el Palacio Municipal, el burgomaestre, acompañado de su equipo técnico, explicó que la comuna cuenta con un Plan Operativo Activado, que permite brindar servicios de buena fe y de manera inmediata, en beneficio del interés público de los vecinos.

Reggiardo aclaró que mientras el contrato de concesión esté vigente, no existe un marco legal que ampare la entrega pacífica ni acordada de las vías.

Asimismo, señaló que el actuar de Rutas de Lima demuestra “absoluta mala fe”, al postergar su abandono sin precisar una fecha, exponiendo la seguridad vial de los usuarios y evidenciando un rechazo al contrato de concesión.

Informó, además, que la Municipalidad de Lima ha notificado a la empresa el incumplimiento contractual tras iniciar un proceso de disolución y liquidación, otorgándole un plazo de 60 días.

“Por ello, enfatizó, se le exhorta a cumplirlo respondiendo a esta imputación válida y sustentada, para que la MML asuma la prestación del servicio”, señala el escrito.