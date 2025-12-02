Rutas de Lima da marcha atrás y dice que seguirá operando en tramos concesionados

Después de haber anunciado que el 2 de diciembre sería su último día, la concesionaria Rutas de Lima (RDL) dio marcha atrás y anunció que continuará operando en los peajes.

La compañía había comunicado que este martes sería su último día de operaciones, por la imposibilidad de cobrar peajes en las garitas de Villa y Punta Negra, en la Panamericana Sur, y otros procesos judiciales que mantiene con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

A través de una carta, fechada el 1 de diciembre, la empresa precisó que continúa evaluando hasta cuándo se podrán utilizar las reservas para operar en los tramos concesionados.

“Hoy podemos confirmar que no tendremos que dejar de operar el día 2 de diciembre y estamos evaluando cuánto tiempo más puede postergarse el agotamiento de los recursos de la compañía y, consecuentemente, la situación de imposibilidad”, se lee en el documento.

Primera reunión con la MML para garantizar traspaso de la concesión

RDL detalló que ayer, lunes 1 de diciembre, se realizó una primera reunión con representantes de la Municipalidad de Lima para garantizar la transferencia de la infraestructura y servicios de la concesionaria.

“Consideramos que más allá de las posiciones discrepantes que podamos tener y que debatiremos en los fueros que correspondan, debemos actuar en forma responsable frente a los usuarios y en consecuencia”, indicaron.

La concesionaria cerró su comunicado convocando a la comuna limeña para una reunión, que se realizará este martes.

“Dejamos a salvo nuestro derecho y los de nuestros accionistas de adoptar las acciones legales correspondientes respecto a esta situación, conforme a los marcos aplicables”, concluyó.

Esta decisión se da luego de que el alcade de Lima, Renzo Reggiardo, anunciara en vísperas que se ha presentado una denuncia penal contra Rutas de Lima.

En declaraciones a la prensa, el burgomaestre indicó que la denuncia fue presentada por el procurador de la Municipalidad de Lima, quien dijo cuenta con su total respaldo.

“La denuncia es una denuncia penal que ha presentado el procurador público de la Municipalidad Metropolitana de Lima (…) El procurador tiene a su cargo precisamente esto y en el estricto cumplimiento de sus funciones ha realizado la denuncia penal correspondiente”, manifestó.