Rutas de Lima deja de operar hoy de manera definitiva: El panorama en las casetas de peaje de Villa

Las garitas, que fueron desmanteladas días atrás, lucen completamente vacías y no se realiza ningún tipo de cobro. | Fuente: RPP

Este martes 2 de diciembre la empresa Rutas de Lima dejó de operar formalmente tras anunciar que hoy sería su último día de funcionamiento, debido a la imposibilidad de cobrar peajes desde el pasado 5 de noviembre por los litigios judiciales que mantiene con la comuna metropolitana.

Ante este escenario, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha pedido calma a los conductores que circulan por la Panamericana Norte y Sur, garantizando que asumirá el mantenimiento integral de las vías, así como el funcionamiento de semáforos y la atención de emergencias viales, sin aplicar cobros adicionales.

Panorama en Villa: Tránsito fluido

En un recorrido realizado esta mañana por las antiguas casetas de peaje de Villa, en la Panamericana Sur, se constató un panorama tranquilo.

Las garitas, que fueron desmanteladas días atrás, lucen completamente vacías y no se realiza ningún tipo de cobro. A diferencia de ocasiones anteriores, no se registra presencia de la Policía Nacional en el punto. Sin embargo, sí hay efectivos de seguridad privada y personal de Serenazgo del distrito de Chorrillos resguardando la zona.

El tránsito de vehículos privados, transporte público y de carga pesada se desarrolla de manera fluida y sin contratiempos.

Cabe recordar que el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló ayer que el procurador municipal había presentado una denuncia penal contra la concesionaria, ratificando la decisión de la comuna de tomar el control directo de las operaciones viales.

Pruebas en los trenes Lima-Chosica

En otro momento, el alcalde Reggiardo aprovechó para anunciar novedades sobre el proyecto ferroviario Lima-Chosica. La autoridad edil informó que la Municipalidad planea transferir los trenes adquiridos en Estados Unidos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para agilizar su puesta en marcha.

Asimismo, adelantó que pronto iniciarán los recorridos de prueba sin pasajeros.

“Tenemos toda la intención de trasladar la propiedad al MTC para que sea el MTC el que continúe con los trámites correspondientes. Puedo anunciar también que, en las próximas horas, en los próximos días, vamos a hacer un primer traslado hasta Chosica para ver cómo está funcionando el tren, en qué condiciones se encuentra y corregir lo que habría que corregir”, declaró Reggiardo.

El burgomaestre estimó que este es el "principio del servicio" que debería comenzar a prestarse a la ciudadanía en los próximos meses.