Alcalde de Lima dijo que la municipalidad está lista para asumir la gestión de la Panamericana Sur tras posible retiro de Rutas de Lima

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, ratificó que la comuna capitalina está completamente capacitada para asumir la gestión y mantenimiento de la vía ante la incertidumbre generada por las “marchas y contramarchas del cierre de la concesionaria Rutas de Lima (RDL)”, encargada de la Panamericana Sur.

A través de un comunicado, la Municipalidad de Lima señaló que durante una conferencia de prensa en el Palacio Municipal, el burgomaestre, acompañado de su equipo técnico, explicó que la comuna cuenta con un Plan Operativo Activado, que permite brindar servicios de buena fe y de manera inmediata, en beneficio del interés público de los vecinos.

Reggiardo aclaró que mientras el contrato de concesión esté vigente, no existe un marco legal que ampare la entrega pacífica ni acordada de las vías.

Asimismo, señaló que el actuar de Rutas de Lima demuestra “absoluta mala fe”, al postergar su abandono sin precisar una fecha, exponiendo la seguridad vial de los usuarios y evidenciando un rechazo al contrato de concesión.

Informó, además, que la Municipalidad de Lima ha notificado a la empresa el incumplimiento contractual tras iniciar un proceso de disolución y liquidación, otorgándole un plazo de 60 días.

“Por ello, enfatizó, se le exhorta a cumplirlo respondiendo a esta imputación válida y sustentada, para que la MML asuma la prestación del servicio”, señala el escrito.

El alcalde también aclaró que las conversaciones entre representantes del Fondo Metropolitano de Inversiones - Invermet y Rutas de Lima se limitan a una labor de supervisión según lo estipulado en el contrato, y que estas “continuarán realizándose bajo protesto”.

Reggiardo resaltó también que, según la supervisión realizada, la empresa concesionaria habría tenido ingresos superiores a 1,200 millones de dólares.

Finalmente, el alcalde reiteró que la municipalidad está lista para operar la vía en cuanto Rutas de Lima formalice su retiro.