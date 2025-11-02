Rutas de Lima restableció cobro de peajes en casetas de Villa y Punta Negra tras apelar contra suspensión

La concesionaria Rutas de Lima restableció este domingo las operaciones en las casetas de peaje de Villa y Punta Negra, en la carretera Panamericana Sur, luego de que apelaran a la sentencia judicial que suspendió el pago de la tarifa.

RPP pudo verificar que, desde la medianoche, los conductores que se desplazan por esta vía tuvieron que pagar nuevamente los S/ 7.50 en las casetas de peaje para continuar con su recorrido.

Los operarios de Rutas de Lima llegaron durante la noche para reanudar el cobro a los conductores, que expresaron su molestia por tener que realizar este pago, el cual consideran excesivo.

“No es dable, yo soy un trabajador que trabaja todos los días y no es dable. Estamos perdiendo mucho dinero, tenemos familia, son 15 soles que pagamos diario. Damos como cuatro cinco viajes diarios y no es dable”, indicó uno de los conductores.

Pronunciamientos

La concesionaria había informado en vísperas que la reactivación del cobro de peajes en este punto se debe a que presentaron una apelación contra la sentencia judicial y que mientras este recurso sea sometido a trámite, la medida judicial contra los peajes queda en suspenso y no puede ejecutarse.

En tanto, desde la Municipalidad de Lima, emitieron un comunicado en el que manifestaron que esta decisión vulnera derechos fundamentales y que se ha interpuesto las acciones legales correspondientes.

“Resulta inaceptable que pese a la evidente vulneración de derechos fundamentales, Rutas de Lima persista en dichas acciones en lugar de corregirlas”, indicaron.

“La MML es respetuosa de los fallos judiciales, así como de la inversión privada, justa y honesta; sin embargo, ante este nuevo atropello procederemos a interponer las acciones legales correspondientes”, añadieron.