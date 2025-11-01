Últimas Noticias
Municipalidad de Lima rechaza intento de Rutas de Lima de reanudar cobro de peajes en casetas de Villa y Punta Negra

MML se pronuncia contra decisión de Rutas de Lima de retomar cobro de peajes en Villa y Punta Negra.
MML se pronuncia contra decisión de Rutas de Lima de retomar cobro de peajes en Villa y Punta Negra. | Fuente: Andina
La comuna limeña advirtió que la empresa desconoce una orden judicial vigente y señaló que cualquier conflicto derivado de su decisión será de exclusiva responsabilidad de Rutas de Lima.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) expresó su rechazo a la intención de la empresa concesionaria Rutas de Lima de retomar el cobro de los peajes en las casetas de Villa y Punta Negra, pese a que existe un fallo judicial que ordena la suspensión de la tarifa.

A través de un pronunciamiento, la comuna capitalina informó que la empresa pretende restablecer el cobro a partir de las 00:00 horas del 2 de noviembre, valiéndose “de un escrito (apelación) presentado, pero no admitido” por el Poder Judicial.

Esta acción, según la Municipalidad de Lima, constituye un desconocimiento de un fallo judicial “que garantiza la libertad de tránsito de los ciudadanos”.

“Resulta inaceptable que pese a la evidente vulneración de derechos fundamentales, Rutas de Lima persista en dichas acciones en lugar de corregirlas”, mencionó la entidad.

Asimismo, advirtió que “cualquier conflicto o conmoción violenta” que se produzca será de “exclusiva responsabilidad” de la empresa, por su “decisión de continuar afectando los derechos de la ciudadanía”.

Frente a esta situación, la MML indicó que el alcalde de Lima ha coordinado con la Presidencia de la República para contar con el apoyo de la fuerza pública, a fin de mantener el orden y la seguridad “ante la irresponsable actuación de Rutas de Lima”.

“La MML es respetuosa de los fallos judiciales, así como de la inversión privada, justa y honesta; sin embargo, ante este nuevo atropello procederemos a interponer las acciones legales correspondientes”, añadió el escrito.

