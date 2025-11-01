Rutas de Lima reanudará cobro de peajes en casetas de Villa y Punta Negra tras apelar sentencia judicial

La empresa señaló que, conforme a ley, cuando una sentencia es apelada sus efectos se suspenden hasta que sea definitiva.

La concesionaria Rutas de Lima (RDL) informó que reanudará el cobro de peajes en las casetas de Villa y Punta Negra, en la carretera Panamericana Sur, tras haber apelado la sentencia judicial que había suspendido el pago de la tarifa en el tramo sureño.

A través de un comunicado, la empresa señaló que, conforme a ley, cuando una sentencia es apelada sus efectos se suspenden hasta que sea definitiva.

“Como fue informado previamente, luego de ser notificada con la referida arbitraria decisión judicial, RDL procedió ese mismo día a suspender el cobro de peajes en todas las estaciones de peaje del tramo sur, en resguardo de la seguridad de sus trabajadores y usuarios y mientras evaluaba sus opciones legales”, se lee.

La concesionaria anunció así que reanudará el cobro de peaje a partir de la medianoche de este domingo, 2 de noviembre, en las casetas de Villa y Punta Negra.

También hizo un llamado a no fomentar ni promover actos que puedan generar agitación social en la zona, tras calificar de “preocupante” la reciente presencia de políticas en distintas estaciones de peaje del tramo sur de la concesión.

Rutas de Lima cerró su comunicado remarcando que existe una “constante campaña de hostigamiento” contra la compañía y sus inversionistas.