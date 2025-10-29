Poder Judicial ordena a Rutas de Lima suspender cobros de peajes en Villa y Punta Negra

El juzgado declaró fundado en parte el habeas corpus que presentó la Municipalidad de Santa María del Mar contra Rutas de Lima.

El Poder Judicial, a través del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacamac, ordenó suspender el cobro de peajes en las casetas de Villa y Punta Negra, en la Panamericana Sur.

El juzgado declaró fundado en parte la demanda de habeas corpus interpuesta por la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar contra la concesionaria Rutas de Lima, por vulneración al derecho a la libertad de tránsito.

La jueza María Cáceres Rivera estableció que Rutas de Lima deberá cumplir la decisión judicial bajo apercibimiento de una multa en caso de no acatar el fallo.

Rutas de Lima afronta proceso de disolución y liquidación

A inicios de octubre, Rutas de Lima anunció el inicio de su proceso de disolución y liquidación, una decisión que, según la empresa, es una "consecuencia directa y exclusiva de los actos de hostigamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML)" y otras entidades del Estado peruano.

A pesar de esta medida legal, la compañía ha confirmado que continuará operando las vías concesionadas y garantizando el servicio a los usuarios.

La decisión fue formalmente adoptada por la Junta General de Accionistas el 29 de septiembre de 2025, en cumplimiento de la Ley General de Sociedades del Perú. La empresa ha calificado esta acción como una "obligación legal" a la que se ha visto forzada por el accionar estatal.

El principal detonante de esta crisis, según el comunicado de la empresa, ha sido la suspensión del cobro en 26 casetas de peaje, lo que ha privado a RDL de recibir más del 60 % de sus ingresos. Esta situación ha "deteriorado severamente la situación financiera de la compañía".