San Borja: miniván se incendió en plena avenida Javier Prado

Así quedó la miniván tras el incendio. | Fuente: Cortesía
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Dos unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, declarada al promediar las 8:30 a.m. de este jueves.

Una miniván se incendió esta mañana a la altura de la cuadra 26 de la avenida Javier Prado, en la jurisdicción de San Borja.

Dos unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, declarada al promediar las 8:30 a.m. de este jueves, 13 de noviembre.

La miniván se encontraba en la vía auxiliar, cuando comenzó a incendiarse, en circunstancias que son motivo de investigación.

La rápida acción de los bomberos impidió que el incendio se propague a otras unidades, aunque el incidente generó gran congestión vehicular en la citada avenida.

Al cierre de este informe, la miniván siniestrada fue remolcada y el tránsito fue restablecido.

Colectivo informal

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) aseguró que la miniván siniestrada ofrecía el servicio de transporte urbano de manera informal.

Debido al incendio, los buses del Corredor Rojo tuvieron que desviar su recorrido por la Vía Expresa de la avenida Javier Prado, suspendiéndose temporalmente la atención en el paradero San Luis hacia Ate.

Avenida Javier Prado Incendio Cuerpo de Bomberos ATU San Borja

