San Borja: reportan violento choque de dos autos en cruce de avenidas Angamos y Velasco Astete [VIDEO]

La mañana de este miércoles 12 de noviembre se registró un violento choque en el cruce de las avenidas Angamos y Velasco Astete en el distrito limeño de San Borja.

El accidente fue registrado pasadas las 8:00 a.m., según las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, a las que tuvo acceso RPP.

Tras el violento choque, uno de los vehículos se volteó y quedó con las llantas hacia arriba sobre el pavimento.

Al lugar llegaron hasta seis unidades del Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia, según registra la página de la institución.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Joven fue atropellada por un automóvil en San Isidro

Una joven de unos 30 años fue atropellada por un automóvil particular, cuando cruzaba la avenida Javier Prado, a la altura de la avenida Las Flores, en el distrito limeño de San Isidro.

Las cámaras de seguridad captaron el violento accidente, ocurrido el pasado viernes 7 de noviembre, minutos antes de las 11:00 a.m. En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se ve a la joven caminando por el crucero peatonal.

En la berma central, la mujer se detiene unos segundos, tras lo cual procede a cruzar la avenida Javier Prado, cuando de pronto aparece un automóvil particular que giraba desde Las Flores y la embiste.

La víctima voló por los aires y cayó pesadamente al pavimento, resultando herida. En el video, se ve que otro vehículo estuvo a punto de arrollarla, pero el conductor reaccionó y frenó a tiempo, evitando una tragedia.