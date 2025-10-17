Últimas Noticias
¡Frente a un colegio! Automóvil fuera de control embistió a motociclista y a dos vehículos más en San Isidro [VIDEO]

El accidente fue captado por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de San Isidro.
Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

Cámaras de seguridad captaron el impactante momento en que un automóvil perdió el control y provocó un múltiple choque en San Isidro. Dos personas resultaron heridas, entre ellas un adulto mayor y un motociclista, quienes fueron atendidos por paramédicos del distrito.

¡Se salvaron de milagro! Dos personas resultaron heridas luego que un conductor perdió el control de su vehículo y embistió a un motorizado y a dos automóviles estacionados en la avenida Paseo de la República, a la altura del colegio Alfonso Ugarte, en el distrito de San Isidro.

El accidente se produjo el último lunes, 13 de octubre, minutos después del mediodía y fue captado por las cámaras de seguridad del municipio distrital.

En el video, se ve al conductor de un automóvil negro ingresando a la avenida Paseo de la República desde la calle República de Colombia. Posteriormente, pierde el control de su auto y, con la puerta abierta, va directo hacia una motocicleta estacionada, cuando su propietario se encontraba sobre ella.

Tras ello, el vehículo continuó con su recorrido hasta chocar con un automóvil rojo y este, a su vez, contra otro vehículo. Todos se encontraban estacionados a un costado de la concurrida vía.

El propietario del Volkswagen rojo, un hombre de la tercera edad, había abierto su capot en el instante en que resultó embestido en este choque múltiple. El abuelito rodó hasta la pista y sufrió una herida cortante en la ceja.

Por otro lado, el motociclista atropellado tenía severos golpes en la cabeza y la pierna derecha.

Paramédicos atendieron a los heridos

Tras el accidente, los paramédicos de Rescate de San Isidro acudieron al lugar para auxiliar a los heridos, logrando estabilizarlos rápidamente y trasladarlos a una clínica cercana.

