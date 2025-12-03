Calle de San Isidro se ha vuelto viral en redes sociales por su desbordante espíritu navideño [VIDEO]

Vecinos y comerciantes de la segunda cuadra de la calle Daniel Hernández han convertido la vía pública en un auténtico atractivo turístico por Navidad.
La segunda cuadra de la calle Daniel Hernández, en San Isidro, se ha vuelto viral en redes sociales, debido a su impresionante ambientación navideña.
Y es que vecinos y comerciantes han adornado sus fachadas, la calzada y hasta los árboles; con luces y distintos ornamentos alusivos a la fiesta navideña.
El decorado es tan asombroso que ha captado la atención de decenas de ciudadanos, que diariamente acuden para tomarse fotografías o realizar videos y compartirlos en sus redes sociales.
Un equipo de RPP llegó al lugar y constató que los visitantes llegan hasta de provincias, para poder llevarse un bonito recuerdo de su estadía en Lima, a pocos días de las fiestas de fin de año.
“Está muy bonito. Me gusta cómo han adornado. Está excelente”, refirió una señora, que llegó a Lima desde Piura junto con su familia y aprovechó la oportunidad para visitar la calle viral.
“Está muy bonita, está muy decorada, justo lo habíamos visto por Instagram. Es perfecto para los niños, y queremos también ir con sus otros amiguitos del colegio”, señaló una joven madre, que llegó junto con sus pequeños hijos a pasear y tomarse fotografías.