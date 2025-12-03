Calle de San Isidro se ha vuelto viral en redes sociales por su desbordante espíritu navideño [VIDEO]

Así luce la segunda cuadra de la calle Daniel Hernández. | Fuente: RPP

La segunda cuadra de la calle Daniel Hernández, en San Isidro, se ha vuelto viral en redes sociales, debido a su impresionante ambientación navideña.

Y es que vecinos y comerciantes han adornado sus fachadas, la calzada y hasta los árboles; con luces y distintos ornamentos alusivos a la fiesta navideña.

El decorado es tan asombroso que ha captado la atención de decenas de ciudadanos, que diariamente acuden para tomarse fotografías o realizar videos y compartirlos en sus redes sociales.

Un equipo de RPP llegó al lugar y constató que los visitantes llegan hasta de provincias, para poder llevarse un bonito recuerdo de su estadía en Lima, a pocos días de las fiestas de fin de año.

“Está muy bonito. Me gusta cómo han adornado. Está excelente”, refirió una señora, que llegó a Lima desde Piura junto con su familia y aprovechó la oportunidad para visitar la calle viral.

“Está muy bonita, está muy decorada, justo lo habíamos visto por Instagram. Es perfecto para los niños, y queremos también ir con sus otros amiguitos del colegio”, señaló una joven madre, que llegó junto con sus pequeños hijos a pasear y tomarse fotografías.

