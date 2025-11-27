"A él le encanta la Navidad": esposa de Bruce Willis revela cómo celebra Acción de Gracias con el actor

Bruce Willis está en vísperas de celebrar otra Navidad junto a su familia en medio de las complicaciones por la demencia frontotemporal que viene teniendo en los últimos años.

Ahora, su esposa Emma Heming Willis explicó cómo se prepara para celebrar el mes de diciembre en medio de las complicaciones de salud que puede mostrar el recordado actor de Duro de matar en medio de la enfermedad diagnosticada el 2022.

"(La Navidad) es alegre. Solo que es diferente", expresó la modelo de 47 en una reciente entrevista con la revista People. "A Bruce le encantaba la Navidad y nos encanta celebrarla con él. Simplemente se ve distinta ahora, así que nos hemos adaptado", añadió la también escritora.

De igual manera, Emma Heming resaltó el humor que puede mostrarle a su esposo Bruce Willis con el fin de evitar cualquier tipo de estrés a pesar de "lo difícil" que pueda ser. "Creo que es importante poner Duro de matar, porque es una película navideña", bromeó.

En ese sentido, mencionó que Bruce estará con ella este jueves 27 de noviembre para celebrar el Día de Acción de Gracias y esperar la Navidad para reunirse con sus hijas: Mabel Ray, de 13 años, y Evelyn Penn, de 11 años. Además, de su exesposa Demi Moore y sus hijas mayores: Rumer, de 37 años, Scout, de 34 años, y Tallulah, de 31 años.

"Tienes que aprender y adaptarte, crear nuevos recuerdos, incorporar las mismas tradiciones que antes tenías. La vida continúa. Simplemente continúa. La demencia es dura, pero todavía hay alegría en ella (…) Creo que es importante no pintar una imagen tan negativa. Aún nos reímos. Todavía hay alegría. Solo que se ve diferente", sostuvo Emma.