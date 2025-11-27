Últimas Noticias
"A él le encanta la Navidad": esposa de Bruce Willis revela cómo celebra Acción de Gracias con el actor

Emma Heming contó cómo celebra el Día de Acción de Gracias con su esposo Bruce Willis.
Emma Heming contó cómo celebra el Día de Acción de Gracias con su esposo Bruce Willis. | Fuente: Instagram (emmahemingwillis)
por Harold Quispe

·

En medio de la enfermedad de demencia de Bruce Willis, su esposa Emma Heming explica cómo celebrará el mes de Navidad junto al actor de Duro de matar y su familia. "Aún nos reímos", expresó.

Bruce Willis está en vísperas de celebrar otra Navidad junto a su familia en medio de las complicaciones por la demencia frontotemporal que viene teniendo en los últimos años.

Ahora, su esposa Emma Heming Willis explicó cómo se prepara para celebrar el mes de diciembre en medio de las complicaciones de salud que puede mostrar el recordado actor de Duro de matar en medio de la enfermedad diagnosticada el 2022.

"(La Navidad) es alegre. Solo que es diferente", expresó la modelo de 47 en una reciente entrevista con la revista People. "A Bruce le encantaba la Navidad y nos encanta celebrarla con él. Simplemente se ve distinta ahora, así que nos hemos adaptado", añadió la también escritora.

De igual manera, Emma Heming resaltó el humor que puede mostrarle a su esposo Bruce Willis con el fin de evitar cualquier tipo de estrés a pesar de "lo difícil" que pueda ser. "Creo que es importante poner Duro de matar, porque es una película navideña", bromeó.

En ese sentido, mencionó que Bruce estará con ella este jueves 27 de noviembre para celebrar el Día de Acción de Gracias y esperar la Navidad para reunirse con sus hijas: Mabel Ray, de 13 años, y Evelyn Penn, de 11 años. Además, de su exesposa Demi Moore y sus hijas mayores: Rumer, de 37 años, Scout, de 34 años, y Tallulah, de 31 años.

"Tienes que aprender y adaptarte, crear nuevos recuerdos, incorporar las mismas tradiciones que antes tenías. La vida continúa. Simplemente continúa. La demencia es dura, pero todavía hay alegría en ella (…) Creo que es importante no pintar una imagen tan negativa. Aún nos reímos. Todavía hay alegría. Solo que se ve diferente", sostuvo Emma.

Emma Heming afirmó que Bruce Willis aún disfruta la Navidad con su familia en medio de su demencia.
Emma Heming afirmó que Bruce Willis aún disfruta la Navidad con su familia en medio de su demencia. | Fuente: Instagram (emmahemingwillis)

Bruce Willis reapareció en público con una tierna sonrisa

Bruce Willis, de 70 años, fue visto nuevamente en público después de varias semanas alejado del foco mediático. En imágenes captadas por medios locales, el protagonista de Duro de Matar caminó junto a su cuidador por la costa de Los Ángeles, disfrutando de una tranquila tarde frente al mar. Pese a su delicado estado de salud, Willis se mostró sereno y compartió una leve sonrisa durante el paseo. 

Fuentes cercanas señalaron que el intérprete se encuentra actualmente en una vivienda adaptada de una sola planta, donde recibe atención especializada las 24 horas del día. Durante la caminata, el actor se apoyó momentáneamente en una baranda antes de continuar su recorrido mientras conversaba con su acompañante y observaba el océano. 

Demi Moore y Emma Heming Willis se unen por una causa especial 

Mientras tanto, en Nueva York, Demi Moore y Emma Heming Willis se reunieron en un evento íntimo para rendir homenaje al actor y promover la concienciación sobre la degeneración frontotemporal, enfermedad que motivó su retiro de la actuación en 2022. 

El encuentro, organizado por las Soho Sessions en el bajo Manhattan, contó con la participación de artistas como Keith Richards, Norah Jones, Mavis Staples y Warren Haynes, quienes ofrecieron una noche musical en apoyo a la Asociación para la Degeneración Frontotemporal (AFTD). 

Durante su intervención, Emma Heming Willis expresó su emoción por la iniciativa y dedicó unas palabras a su esposo: “Obviamente desearía que Bruce pudiera estar aquí, pero está presente en espíritu. Como él diría: ‘¡A disfrutar!’. Sigamos divirtiéndonos y celebrando la vida”. 

La velada reafirmó la unión entre Emma y Demi Moore, quienes, junto con las hijas del actor, mantienen una estrecha relación familiar y trabajan juntas para visibilizar esta enfermedad neurodegenerativa. 

