Juntos como familia: Isabella Ladera y Hugo García se lucen armando árbol de Navidad

Isabella Ladera y Hugo García siguen mostrándose más unidos que nunca. Ahora, la influencer venezolana y el modelo peruano aparecieron armando juntos el árbol de Navidad previo al mes de diciembre que marca dicha celebración.

Fue el programa Amor y fuego el cual mostró las imágenes donde se ve al exintegrante de Esto es guerra sosteniendo un árbol de Navidad mientras que Ladera le coloca la estrella subida en unas escaleras donde también está su pequeña hija.

"Ya están ellos con todos los preparativos. Ya están armando el árbol. Ellos están juntos en Miami", señaló el conductor Rodrigo Gonzáles, quien mencionó que el también deportista nacional se viene quedando en la casa de Ladera junto a su familia.

Eso no es todo. El propio Hugo García difundió en sus historias en Instagram una foto de Isabella Ladera armando el árbol de Navidad y colocando un emoji de corazón. De igual manera, la modelo compartió la misma foto.

Días atrás, el peruano colgó un breve video donde aparece sentado y abrazando a Isabella Ladera en la parte posterior de una lancha. Los dos lucen con ropa de baño y muy cariñosos mientras miran el mar y el atardecer. "Nosotros siempre", escribió García recibiendo comentarios de corazones de su pareja. ¿Seguirán mostrándose enamorados? Veremos.

Hugo García e Isabella Ladera confirmaron su relación

Hugo García e Isabella Ladera confirmaron su relación. El peruano estuvo en Lima en octubre luego de estar varias semanas en Miami compartiendo diversos momentos junto a Ladera y su familia. “La pasamos lindo siempre”, expresó García.

Asimismo, mencionó que se encuentra “muy feliz” al lado de Isabella Ladera. “Ella tiene bonita sonrisa. Qué bueno que siempre esté así. Yo solo puedo decir que estoy muy feliz nada más”, declaró a las cámaras de Amor y fuego.

Al ser consultado sobre los videos y fotos donde ambos se abrazan y se dicen “amor”, el exchico reality señaló: “Yo estoy feliz. Quiero mantenerlo en privado. Estoy en una bonita etapa, estoy feliz, estoy tranquilo”.

Minutos después la propia Isabella Ladera se comunicó por videollamada con el programa de espectáculos confirmando su relación con Hugo García.

“Lo que se ve, no se pregunta. Estamos muy bien, estamos muy tranquilos. Estamos en paz. Esperamos que la vivan por lo que decimos, que mostramos y no por lo que dicen por ahí”, sostuvo la venezolana. “¿Qué te gusta de él?”, preguntó el reportero. “Me pegó su valentía”, respondió Isabella dejando ver una refrescante sonrisa.

Eso no es todo. Amor y fuego también compartió mensajes en Instagram donde el propio Hugo García llama “novia” a Ladera. “Tú y yo por los Roques”, escribió la joven a García con emojis de corazones. “Mi novia es increíble. Ya quiero conocer los Roques”, sostuvo el peruano. “Vamos a ir. Ya verás. Increíble tú”, exclamó Isabella en un comentario.

Isabella Ladera y Hugo García compartieron fotos armando el árbol navideño.Fuente: Instagram

Hugo García e Isabella Ladera son grabados caminando y tomados de la mano

Hugo García e Isabella Ladera fueron captados caminando y tomados de la mano tras el evento organizado por el productor Sergio George en Miami. Esto, en medio de la denuncia que interpuso Ladera contra su expareja Beéle por la filtración de un video íntimo.

De acuerdo con un video, compartido por el portal Instarándula, el exintegrante de Esto es guerra luce una camisa y un pantalón negro mientras sostiene de la mano a la celebridad de Internet, quien usa un buzo ancho y una blusa dejando ver su espalda.

"El gran Hugo García con su novia Isabella acá en Miami”, se escucha decir a la usuaria que captó el momento. Tanto García como Ladera siguen avivando rumores de romance al mostrarse como una aparente pareja.

Anteriormente, los dos subieron fotos y videos donde lucían juntos con la familia de la empresaria venezolana y un grupo de amigos.

De igual manera, ambos compartieron videos juntos en el concierto del cantante peruano Gian Marco realizado en Miami. También expusieron una cena, además de comer postres difundiendo el momento en fotos.