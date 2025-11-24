San Juan de Miraflores: extorsionadores balean una combi de 'Los Rojitos' y dejan dos heridos graves

Dos delincuentes a bordo de una motocicleta atacaron a balazos una combi de la empresa de transporte San Pedro de Pamplona —conocida como 'Los Rojitos'— cuando cubría su ruta habitual entre San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, en la provincia de Lima.



El atentado se produjo en la zona de Pamplona, a la altura del paradero Capilla, en el distrito de San Juan de Miraflores. La unidad había salido apenas minutos antes de su paradero inicial y se encontraba llena de pasajeros al momento del ataque.



Según información policial, dos personas que viajaban en la parte posterior del asiento del conductor resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas al área de emergencia del Hospital María Auxiliadora. En tanto, la conductora del vehículo, una mujer, salió ilesa pese a los múltiples impactos de bala.



Recibían amenazas



Familiares de los trabajadores señalaron que la empresa San Pedro de Pamplona era víctima de extorsión desde hace varios meses. Los criminales exigían pagos mensuales que, según los testimonios, oscilaban entre S/ 15 000 y S/ 20 000 para permitir que las unidades operen sin ataques.



Se conoció que la empresa de transporte, que opera alrededor de 50 unidades en la referida ruta, paralizará sus actividades este lunes ante a raíz de este caso.



La División de Investigación Criminal (Depincri) asumió las investigaciones con el objetivo de identificar a los responsables del acto delictivo.