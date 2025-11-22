San Juan de Miraflores: detienen a exsereno que usaba la casaca de su anterior trabajo para cometer robos

El coronel PNP Pedro Rojas, jefe del Escuadrón Verde, confirmó que Alexander Romero Fernández (20 años) había trabajado meses atrás como sereno en un municipio del sur de Lima, lo que le permitió conservar la indumentaria con la que engañaba a sus víctimas.

La Policía Nacional detuvo en el distrito limeño de San Juan de Miraflores (SJM) a Alexander Romero Fernández (20 años), quien es acusado de hacerse pasar por sereno para acercarse a sus víctimas y robarles sus pertenencias en distintas zonas del sur de Lima.

Según información policial, el hombre utilizaba una casaca del Serenazgo y siempre portaba un arma de fuego, lo que le permitía no generar sospechas durante sus actividades delictivas.

"Este sujeto utilizaba el uniforme para pasar desapercibido en las calles y acercarse al ciudadano, que eran sus víctimas, a fin de no levantar sospechas en la comisión de sus delitos, que principalmente eran robos al paso", informó el coronel Pedro Rojas, jefe del Escuadrón Verde.

Además, la PNP confirmó que Alexander Romero Fernández había trabajado meses atrás como sereno en un municipio del sur de Lima, lo que le permitió conservar la indumentaria con la que engañaba a sus víctimas.

"Asimismo, se pudo conocer que este sujeto detenido es un ex trabajador de dicha municipalidad y actualmente ya no labora en ese municipio", añadió el coronel Pedro Rojas.

La captura se produjo luego de una persecución policial en el cruce de las avenidas José María Seguín y Maximiliano Carranza, en SJM.

Según pudo conocer la Policía, tras la detención, llamaron a la dependencia donde supuestamente trabaja Alexander, y confirmaron que él ya no figuraba en los patrones de los trabajadores.

Indicaron, de acuerdo con información policial, que fue despedido por consumir sustancias tóxicas dentro de una caseta de vigilancia.

Se encontró municiones

Por otro lado, el coronel Pedro Rojas señaló que al detenido se le encontró un arma de fuego, dos cacerinas y municiones, motivo por el cual será investigado por el presunto delito de tenencia ilegal de armas.

Alexander Romero Fernández fue trasladado a la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Miraflores, donde continuará la investigación.