Chorrillos: capturan a cuatro extranjeros acusados de extorsionar a comerciantes y empresarios

Según información policial, cada uno de los detenidos ya contaba con antecedentes por diversos delitos | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional, a través del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Chorrillos-Barranco, lograron la captura de cuatro ciudadanos extranjeros presuntamente integrantes de una banda criminal dedicada a la extorsión de empresarios y comerciantes en el distrito.

Durante la intervención, las autoridades incautaron una pistola reportada como robada, un artefacto explosivo, municiones, una motocicleta y 12 celulares que contenían mensajes extorsivos, evidencias claves para la investigación.

Modus operandi: "Reglaje"

El general Marco Conde Cuellar, director de Investigación Criminal, ofreció detalles sobre la modalidad que empleaba esta organización para someter a sus víctimas.

“Esta banda se dedicaba a extorsionar a empresarios y comerciantes. Primero iban a la casa, le hacían un reglaje, tomaban la foto, luego se la enviaban a esta víctima para que vean que está siendo arreglada. Es decir, lo amedrentaban, lo intimidaban, para que accedan a un pago de mil soles mensuales”, explicó el alto mando policial.

Conde destacó la oportunidad del operativo, señalando que los sujetos “fueron capturados en flagrante delito, en pleno momento que realizaban el marcaje y reglaje, y la víctima ya había depositado dinero”.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Los detenidos

Los intervenidos fueron identificados como Johan Sebastián Muñoz Moncada, de nacionalidad colombiana; y los ciudadanos venezolanos Miguel Alejandro Sedeño Santana, Marguerite Del Valle Gol Rausseo y Estefanía Valentina Hernández Hernández.

Según información policial, cada uno de los detenidos ya contaba con antecedentes por diversos delitos. El caso ha quedado a cargo de la Dirincri para continuar con las diligencias de ley correspondientes.