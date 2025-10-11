Últimas Noticias
San Juan de Miraflores: incendio en Pamplona Alta deja cuatro personas heridas

Al menos 30 unidades del Cuerpo de Bomberos atendieron la emergencia reportada alrededor de las 5:30 p. m.
Al menos 30 unidades del Cuerpo de Bomberos atendieron la emergencia reportada alrededor de las 5:30 p. m. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Bomberos indicaron que uno de los heridos fue trasladado por prevención al Hospital María Auxiliadora.

El comandante del Cuerpo General de Bomberos, Jaime Palacios, confirmó que cuatro personas resultaron heridas durante el incendio de gran magnitud que afectó al menos 80 viviendas en el sector Virgen del Buen Paso, en Pamplona Alta, distrito limeño de San Juan de Miraflores.

En diálogo con RPP, señaló que, según información del Ministerio de Salud (Minsa), dos vecinos de la zona sufrieron inhalación de humo, mientras que otros dos presentaron quemaduras leves en las manos al intentar rescatar sus pertenencias durante el siniestro.

“No se trata de una quemadura de tercer grado o de segundo grado, fueron quemaduras, no digo simples, pero sí de primer grado”, precisó el bombero, quien añadió que los heridos fueron atendidos en el lugar por personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (Samu).

No obstante, uno de los afectados fue trasladado por precaución al Hospital María Auxiliadora.

Finalmente, Jaime Palacios indicó que el incendio ya fue controlado, aunque las labores de remojo y extinción continuarán durante algunas horas con apoyo de una unidad aérea.

Incendio en Pamplona Alta deja cuatro personas heridas
Incendio en Pamplona Alta deja cuatro personas heridas | Fuente: RPP

“Hemos perdido todo”

Una de las vecinas afectadas por el incendio en Pamplona Alta relató a RPP el drama que vive junto a los suyos luego de que las llamas consumieron en minutos las casas construidas con material inflamable como madera y triplay.

“Me siento muy mal, todo se quemó, hemos perdido todo, las casitas todas se han quemado. Ahí hay señores, niños, no sabemos si se han quemado o no, no sabemos nada”, indicó.

“Hemos salido como hemos podido, no sabemos cómo está la gente, lo único que hacemos es correr y tratar de rescatar las pocas cosas que podamos sacar”, agregó. 

Asimismo, mencionó que necesitan con urgencia el apoyo de las autoridades, especialmente de alimentos, ropa, carpas y una reubicación temporal.

“No tenemos nada. Lo que hemos sacado es la ropita y unas cuantas cositas. Todo se ha quemado”, afirmó.

