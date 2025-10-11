“Hemos perdido todo”: damnificada del incendio en Pamplona Alta clama por ayuda

El fuego arrasó al menos 80 viviendas hechas de material inflamable, dejando a varias familias sin hogar.
Un voraz incendio registrado en la avenida El Centenario, sector Virgen del Buen Paso, en Pamplona Alta (San Juan de Miraflores), ha dejado un saldo de al menos 80 viviendas destruidas y varias familias damnificadas.
Una de las vecinas afectadas relató a RPP el drama que vive junto a los suyos luego de que las llamas consumieron en minutos las casas construidas de material inflamable como madera y triplay.
“Me siento muy mal, todo se quemó, hemos perdido todo, las casitas todas se han quemado. Ahí hay señores, niños, no sabemos si se han quemado o no, no sabemos nada”, indicó.
“Hemos salido como hemos podido, no sabemos cómo está la gente, lo único que hacemos es correr y tratar de rescatar las pocas cosas que podamos sacar”, añadió.
“No tenemos nada"
La mujer también denunció que el siniestro podría haber sido provocado de manera intencional con el objetivo de desalojarlos de la zona como parte de un presunto litigio por la propiedad del terreno.
“Dicen que todo esto ha sido planificado, como nos quieren botar, es una invasión, lo han quemado, hace 11 años tenemos acá”, mencionó.
“Sí había problemas allí, nos hubieran dicho y nosotros nos íbamos con nuestras cosas, no hubieran hecho todo esto”, agregó.
Finalmente, señaló que necesitan con urgente el apoyo de las autoridades, especialmente de alimentos, ropa, carpas y una reubicación temporal.
“No tenemos nada. Lo que hemos sacado es la ropita y unas cuantas cositas. Todo se ha quemado”, afirmó.