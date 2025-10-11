Últimas Noticias
San Juan de Miraflores: fuerte incendio consume al menos 20 viviendas en la zona de Pamplona Alta

Hasta el momento, no se reportan daños a la vida y salud.
Hasta el momento, no se reportan daños a la vida y salud. | Fuente: Rotafono RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Al menos 20 unidades del Cuerpo de Bomberos se han trasladado hasta la avenida El Centenario, en el sector Virgen del Buen Pastor, para atender la emergencia reportada alrededor de las 5:30 p. m.

Un fuerte incendio se registra este sábado en la zona de Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores. El siniestro, clasificado con código 3, consume al menos veinte viviendas de material precario.

Al menos 20 unidades del Cuerpo de Bomberos se han trasladado hasta la avenida El Centenario, en el sector Virgen del Buen Pastor, para atender la emergencia reportada alrededor de las 5:30 p. m.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Indeci señaló que personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima realiza una evaluación de los daños provocados por el fuego.

En tanto, el Ministerio de Salud (Minsa) indicó que una unidad médica del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) fue desplegada al lugar del incidente y que se ha alertado a los hospitales María Auxiliadora y Villa El Salvador ante posibles traslados de heridos.

Incendio consume al menos 20 viviendas en Pamplona Alta
El siniestro se reportó a las 5:30 p. m. | Fuente: Rotafono RPP
San Juan de Miraflores: fuerte incendio consume viviendas en la zona de Pamplona Alta
El incendio se ha propagado rápidamente. | Fuente: Rotafono RPP

Incendio Pamplona Alta San Juan de Miraflores Cuerpo de Bomberos

