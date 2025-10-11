San Juan de Miraflores: fuerte incendio consume al menos 20 viviendas en la zona de Pamplona Alta

Al menos 20 unidades del Cuerpo de Bomberos se han trasladado hasta la avenida El Centenario, en el sector Virgen del Buen Pastor, para atender la emergencia reportada alrededor de las 5:30 p. m.

Un fuerte incendio se registra este sábado en la zona de Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores. El siniestro, clasificado con código 3, consume al menos veinte viviendas de material precario.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Indeci señaló que personal de la Municipalidad Metropolitana de Lima realiza una evaluación de los daños provocados por el fuego.

En tanto, el Ministerio de Salud (Minsa) indicó que una unidad médica del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) fue desplegada al lugar del incidente y que se ha alertado a los hospitales María Auxiliadora y Villa El Salvador ante posibles traslados de heridos.

El siniestro se reportó a las 5:30 p. m. | Fuente: Rotafono RPP

El incendio se ha propagado rápidamente. | Fuente: Rotafono RPP