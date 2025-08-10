Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

La Policía detiene a un hombre que tenía armas y municiones escondidas en un hospedaje de San Juan de Miraflores

La Policía realizó la inspección dentro del hospedaje y halló las municiones.
La Policía realizó la inspección dentro del hospedaje y halló las municiones. | Fuente: Captura de video
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El sujeto, según la PNP, sería un integrante de la presunta banda criminal denominada "Los Hampas de Lima Sur".

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 01:17

La Policía Nacional detuvo este fin de semana a un sujeto que tenía armas, municiones y cartuchos de dinamita escondidas dentro de un hospedaje en la avenida Miguel Iglesias, en San Juan de Miraflores.  

Dentro de dicha propiedad se hallaron dos cartuchos de dinamita, 22 cartuchos para fusil, dos para retrocarga y una cacerina sin municiones en una bolsa de plástico. El detenido, identificado como Manuel Trigoso Vargas, de 43 años, sería para las autoridades el supuesto integrante de una presunta banda criminal denominada "Los Hampas de Lima Sur", que se dedicarían a las extorsiones a restaurantes, licorerías y otros negocios en el distrito. 

El sujeto se encuentra detenido en la sede de la Dirincri y será investigado por los presuntos delitos contra el patrimonio así como extorsión. 

Te recomendamos

Informes RPP

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
San Juan de Miraflores Policía Nacional Extorsión

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA