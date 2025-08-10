La Policía detiene a un hombre que tenía armas y municiones escondidas en un hospedaje de San Juan de Miraflores

El sujeto, según la PNP, sería un integrante de la presunta banda criminal denominada "Los Hampas de Lima Sur".

La Policía Nacional detuvo este fin de semana a un sujeto que tenía armas, municiones y cartuchos de dinamita escondidas dentro de un hospedaje en la avenida Miguel Iglesias, en San Juan de Miraflores.

Dentro de dicha propiedad se hallaron dos cartuchos de dinamita, 22 cartuchos para fusil, dos para retrocarga y una cacerina sin municiones en una bolsa de plástico. El detenido, identificado como Manuel Trigoso Vargas, de 43 años, sería para las autoridades el supuesto integrante de una presunta banda criminal denominada "Los Hampas de Lima Sur", que se dedicarían a las extorsiones a restaurantes, licorerías y otros negocios en el distrito.

El sujeto se encuentra detenido en la sede de la Dirincri y será investigado por los presuntos delitos contra el patrimonio así como extorsión.