Con total sangre fría: cámaras de seguridad captaron cómo actuó sicario que asesinó a dueño de flota de mototaxis en SJM

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El asesino se escondió entre los mototaxis estacionados, para sorprender a su víctima. | Fuente: RPP

Cámaras de seguridad captaron el violento asesinato de Mayco Michael Hurtado Torres (55), el dueño de una flota de mototaxis, que fue interceptado por un sicario en la puerta de su casa, en el jirón Julio Bellido, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM).

En las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se ve al asesino escondido entre mototaxis estacionados en el frontis de la casa del empresario. Cuando su objetivo se aproxima, el homicida sale de su escondite y lo acribilla con total sangre fría.

Consumado el crimen, el pistolero huye corriendo hacia una esquina, donde lo esperaba un cómplice a bordo de una motocicleta; tras lo cual ambos huyen con rumbo desconocido.

Este feroz homicidio se produjo en presencia de transeúntes, que al escuchar los disparos escaparon despavoridos, por temor a ser impactados por balas perdidas.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional continúan investigando este crimen, manejándose la principal hipótesis de que el móvil esté relacionado con un cobro de cupos extorsivos.

Y es que Mayco Michael Hurtado Torres era dueño de una flota de unos 70 mototaxis, que alquilaba para generar ingresos.

Un equipo de RPP llegó hasta el lugar del asesinato y conversó con vecinos, quienes advirtieron que SJM se ha vuelto un distrito muy inseguro.

“Se reúnen para fumar, para tomar, a veces hay rateritos que arranchan celulares, pero fuera de eso nada mayor. Esto es lo más grave que ha ocurrido últimamente”, reconoció un señor.

Este no es el único crimen que ha conmocionado Lima en las últimas horas. En el distrito de Lurín, tres personas fueron asesinadas a balazos dentro de una pollería. Las víctimas son dos trabajadoras, así como el dueño del restaurante.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis