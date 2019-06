La mujer asegura haber pedido permiso. | Fuente: RPP Noticias

Una mujer de 76 años construyó un cuarto en medio de la pista en un pasaje ubicado en la primera etapa del asentamiento humano Villa Flores, en San Juan de Miraflores. La construcción, hecha de madera y de techo de calamina, ocupa todo el ancho de la pista que se ubica en una calle que se encuentra con acceso restringido por rejas.

Esta situación generó malestar en varios vecinos; sin embargo, la dueña de esta precaria construcción asegura que pidió permiso a la directiva de esta zona para poder construir esta vivienda con el objetivo de traspasar sus objetos personales.

"Era para trasladarme porque no tengo a dónde salir, por eso he pedido permiso en una asamblea. Por acá no pasan carros, por eso todos ocupamos (la pista) cuando hacen casas", explicó la mujer en diálogo con RPP Noticias.



La mujer también reconoció que no utiliza este espacio para vivir, sino para almacenar objetos personales. "Cachivaches no más tengo", señaló. Asimismo, explicó que ella vive en la misma zona, a pocos metros de esta construcción.

Un grupo de vecinos de la zona confirmó que una asamblea autorizó a la mujer de 76 años a que construya de manera temporal este espacio para trasladar sus objetos. En ese sentido, negaron que la intención de esta mujer sea vivir en esta casa de madera.