SMP: una mujer murió tras ser atropellada por una motociclista en la avenida Universitaria

Una madre de familia falleció tras ser atropellada por una motociclista, a pocos metros de la intersección de las avenidas Universitaria y Carlos Izaguirre, en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Según la Policía Nacional del Perú (PNP), la víctima fue identificada como Janet Vanessa Barra Leyva, de 41 años, quien se dirigía a dejar a su hijo, de 6 años, a sus talleres en un colegio que quedaba a pocos metros donde ocurrió el accidente de tránsito.

En conversación con RPP, Noemí Lujan, familiar de la víctima, indicó que habló con la mujer cuando ambas estaban conversando en su casa. Ella se enteró del hecho porque se lo comunicó la pareja de la mujer.

“Ella ha estado en mi casa de visita. Me dijo voy a dejar al bebé y regreso, voy al mercado. Después no regresó. Me llamó su pareja a decirme lo que había pasado y me vine a verla. Cuando llegué, ya había fallecido”, dijo Noemí Lujan.

Según relataron los testigos, el accidente ocurrió cuando la madre de familia cruzaba la avenida Universitaria y fue impactada por una motociclista identificada como Gabriela Elías Cabezudo, de 32 años. La víctima falleció instantáneamente.

Diligencias de ley

El impacto fue tan fuerte que la motociclista salió despedida por los aires, impactando su cabeza contra la línea amarilla de concreto, que divide la carretera de la ciclovía.

Janet Barra, al igual que el menor de seis años, quien resultó con lesiones en el brazo, fueron llevados a la clínica Jesús del Norte. Agentes de la Policía Nacional cercaron el carril derecho de la cuadra 38 de la avenida Universitaria, para realizar las diligencias de ley.