Comandante general PNP niega que ministro del Interior le preguntara sobre pase al retiro a Harvey Colchado: "No me compete"

El comandante general de la Policía, Victor Zanabria, aseguró que el ministro del Interior, Victor Torres, no le ha consultado sobre la posibilidad de un pase al retiro para Harvey Colchado. El general precisó que es un hecho "que no le compete".

"No, no me compete porque no estamos en proceso de invitaciones, estas se dan a fin de año y se hacen a cargo de un comité. Inclusive yo el año pasado no participé en ningun comite de evaluación tanto de ascenso o pase al retiro", indicó en el programa Punto Final.

Victor Zanabria informó que en los próximos días habrá unos 200 cambios de funcionarios en la Policía Nacional como parte de una reestructuración en la institución.

"Ha habido intentos de cambio, no es la primera vez que nosotros lo hemos querido hacer, hemos enviado normas, propuestas, que al final las han ido variando y no es lo que requería la institución, por eso ahora hemos tenido esta oportunidad con un trabajo que hicimos con varios oficiales. Nosotros no hemos venido de la improvisación", expresó.

Zanabria lamentó que el año pasado se devolvió S/ 193 millones del presupuesto asignado al sector que pudo utilizarse en diferentes adquisiciones.

Caso Vladimir Cerrón

Por otro lado, el comandante de la PNP señaló que "ya se está acercando" hacia Vladimir Cerrón; sin embargo, señaló que estaría recibiendo ayuda del extranjero para seguir prófugo.

"Ya se está acercando más el cerco hacia él. Nosotros tenemos muchas formas de encontrar a las personas, por fuente humana, tecnológico y también por inteligencia", sostuvo. Además, aseveró que él está en el país.

Angulo revela situación de Colchado

Jorge Angulo, excomandante general de la Policía Nacional del Perú, indicó que el ministro del Interior, Víctor Torres, le consultó sobre si era posible pasar al retiro al coronel de la Policía Nacional, Harvey Colchado, quien integra el Equipo Especial de Apoyo a la Fiscalía contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

“Me preguntó en una oportunidad si era posible pasar al retiro al coronel Colchado, sí me preguntó y me preguntó si conocía a un oficial coronel, que le decían 'Vica', yo solamente me quedé callado, y no respondí porque era un tema que es polémico y podría generar mucha polémica si podía o no pasar al retiro”, dijo al dominical Panorama.

Angulo indicó que se debió a un “sicariato político”, por lo que pidió que las autoridades en el Gobierno respeten a la institución policial. Dijo también que no se puede responsabilizar a la Policía todos los problemas sociales del país, debido a que se trata de una situación muy compleja.