Alarma en Santa Anita por enjambre de abejas en plena vía pública [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Debido a la presencia de los insectos, serenos y policías establecieron un perímetro. Al menos dos vecinos reportaron haber sido picados por las abejas.

Lima
Rotafono
Este video enviado al Rotafono muestra la gran cantidad de abejas. | Fuente: Rotafono

Vecinos del cruce de las calles Las Azucenas y Flor de Loto, en el distrito de Santa Anita, expresaron su preocupación por la aparición en plena vía pública de un enjambre de abejas.

Los insectos se habían instalado en un palo de madera que era usado como separador de espacios en una cochera, tal como se aprecia en videos enviados al Rotafono de RPP.

La presencia de las abejas causó gran preocupación entre los vecinos y comerciantes de la zona, especialmente, luego de que se reportaran dos transeúntes atacados por los insectos.

Ante esta situación, policías y serenos acordonaron la zona, para evitar que las personas se acerquen al enjambre de abejas y evitar posibles ataques.

Al cierre de este informe, personal especializado llegó al lugar y retiró a los animales. Además, se realizó una inspección en los alrededores a fin de descartar la presencia de otros enjambres de abejas.

Rotafono
Ataque de abejas en Jesús María

Los vecinos de Santa Anita se mostraron muy preocupados por esta situación, ya que se mantiene fresco el recuerdo de un ataque de abejas ocurrido el pasado mes de septiembre, en Jesús María.

En aquella oportunidad, una joven impulsadora fue atacada por miles de abejas en la intersección de las calles 6 de Agosto y Pardo de Zela. La víctima tuvo que ser hospitalizada debido a la gran cantidad de picaduras que sufrió.

La presencia de abejas en Jesús María se debió a que un vecino había instalado dos colmenas en su vivienda, para producir miel artesanalmente. El hombre fue multado por el municipio por este hecho.

