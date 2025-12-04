Serfor reporta que aves, reptiles y mamíferos lideran el tráfico de animales silvestres en el Perú [fotos y video]

Entre enero y octubre de este año, el Serfor registró 3710 animales silvestres afectados por el tráfico ilegal, entre vivos, muertos y disecados. Ante esto, la institución exhortó a la ciudadanía a no adquirir fauna silvestre en fiestas navideñas.

A pocos días de la Navidad, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), hizo un llamado a la ciudadanía para no considerar animales silvestres como obsequios navideños, una práctica que alimenta el tráfico ilegal y pone en riesgo la vida de miles de especies en el país.

Entre enero y octubre de este año, el Serfor registró 3710 animales silvestres afectados por el tráfico ilegal, entre vivos, muertos y disecados. Los ejemplares fueron recuperados durante operativos de control o hallados en estado de abandono, muchos de ellos con lesiones, señales de cautiverio e incluso sin vida.

Estos casos fueron reportados tanto por las 13 Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre (ATFFS) del Serfor como por los nueve Gobiernos Regionales con competencias en fauna silvestre, entidades que iniciaron los respectivos Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS) contra los responsables.

Las aves encabezan la lista de especies más traficadas (1495 individuos), principalmente flamencos —más de 300 crías halladas muertas en Piura—, pihuichos, loros y pericos, muy demandados como mascotas. Les siguen los reptiles (1364), entre ellos tortugas taricayas y motelo, iguanas, lagartijas y boas.

En el caso de los mamíferos (803), los primates continúan siendo los más afectados: machín negro, pichico común, mono aullador, mono fraile, mono choro y mono musmuqui, además de perezosos, zarigüeyas, osos hormigueros y zorros. También fueron decomisados 48 anfibios, principalmente sapos y ranas.

Serfor precisó que solo en la capital se recuperaron 67 monos en lo que va del año. La mayoría de estos primates fueron encontrados en viviendas, locales comerciales o abandonados en la vía pública, con signos de malnutrición, lesiones y mutilaciones severas.

La legislación forestal sanciona como infracciones muy graves la posesión, transporte, maltrato, comercialización o exhibición de fauna silvestre de origen ilegal, además de operar como zoológicos sin autorización. Estas conductas constituyen delitos que pueden ser penados con cárcel.

En el marco de las celebraciones navideñas —época en la que la demanda de animales como “regalos” crece peligrosamente—, el Serfor, junto con la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, viene intensificando las acciones de control y prevención en mercados, centros de abasto y otros puntos críticos de Lima para frenar esta actividad ilícita.

Dato:

Entre el 2024 y 2025 se registraron 7622 animales silvestres traficados en el país. Lima concentra la mayor cantidad de decomisos, seguida por Moquegua–Tacna, Ucayali y Loreto.