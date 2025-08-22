La víctima recibió al menos 10 disparos cuando iba manejando su unidad por las calles de Santa Anita.

Santa Anita: sujetos en moto asesinan a conductor de combi frente a sus pasajeros | Fuente: RPP/Miriam Ccahuana

El conductor de una combi, de la empresa de transportes Service Canadá, más conocida como la '505' fue asesinado de varios disparos por unos sujetos a la altura de la avenida Los Chankas, cerca al cruce con la av. Huarochirí en Santa Anita.

La víctima fue identificada como Percy Martín Custodio Arellano. El hombre conducía la unidad y llevaba pasajeros a bordo cuando sus asesinos, a bordo de una motocicleta, lo interceptaron y le dispararon.

Un pasajero de la combi comentó que hasta 10 balazos se escucharon y que todas fueron directo al conductor, quien fue trasladado al hospital cercano en Santa Anita, pero los médicos solo certificaron su muerte. Las demás personas salieron ilesas.

La Policía sospecha que este crimen correspondería a una presunta extorsión que afrontaría la empresa de transportes.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que el chofer era trasladado a un hospital, pero lamentablemente no sobrevivió. | Fuente: Captura de imagen