Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP210 | INFORMES | Elecciones 2026: Presunto uso de tachas electorales para perjudicar a partidos políticos
EP 210 • 05:04

VES: niño rogó por su vida a delincuentes armados que ingresaron a restaurante

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Una de las mujeres que fue víctima del asalto señaló que le arrebataron las pertenencias de su mejor hija: "Le han quitado el celular a mi pequeña de dos añitos".

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Seguridad
00:00 · 02:14
Los tres hampones ingresaron al local y encañonaron a los clientes
Los tres hampones ingresaron al local y encañonaron a los clientes | Fuente: RPP

Un niño rogó por su vida frente a delincuentes armados luego de que ingresaran a un restaurante y despojaran a los comensales de sus pertenencias en el distrito limeño de Villa El Salvador.

En este local, ubicado en el sector 6, grupo 8A, muy cerca a la avenida José Carlos Mariátegui, habían comensales en dos mesas contiguas a la altura del ingreso del negocio. En tanto, en otra mesa se encontraba el pequeño sentado mirando la carta de pedidos. 

Los tres hampones ingresaron y encañonaron a las tres primeras clientas, les revisaron sus carteras y las despojaron de sus celulares. El pequeño, al ver esta escena, intentó acercarse a la puerta, mientras que, detrás de él, salió un familiar.

Uno de los delincuentes los detuvo en la puerta y los apuntó con el arma de fuego. El niño, aterrado, lloró y rogó por varios minutos al delincuente para que no le hicieran daño.

Increíblemente, tras este robo, estos mismos delincuentes ingresaron a una librería a escasos metros del primer local.

"Le han quitado el celular a mi pequeña de dos años"

Tras lo ocurrido, una de las personas que fue víctima de este asalto ofreció mayores detalles.

"¿Robaron en los dos sitios?, le digo a una vecina. Sí, me dice. Primero han ido ahí y luego han entrado a las tiendas. Ha habido menores de edad. No ha habido esa piedad, ese corazón al menos de decir: 'Bueno, pues, acá ya no vamos a robar y nos vamos'. Pero no, no les ha importado, le ha quitado el celular a mi pequeña de dos añitos", manifestó.

"Ellos se acercan, me apuntan a mí con el arma, me dicen: 'Dame todo lo que tienes, dame tu celular'. Y chaparon la plata que había", agregó.

Cabe destacar que esta zona de Villa El Salvador es altamente comercial, incluso hay un colegio y existe patrullaje de seguridad ciudadana. Sin embargo, esto parece no ser suficiente para combatir los robos al paso en el sector.

Te recomendamos

Informes RPP

De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú

Un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) revela que Perú enfrenta demoras mucho mayores que otros países para llevar un proyecto minero desde el descubrimiento hasta la producción, lo que frena inversiones y limita el crecimiento económico. Conoce cuáles son estos proyectos, los motivos y su impacto en la vida de los peruanos, en este informe de RPP Economía en colaboración con el IPE.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Villa El Salvador Asalto Inseguridad

Más sobre Seguridad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA