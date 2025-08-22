VES: niño rogó por su vida a delincuentes armados que ingresaron a restaurante

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los tres hampones ingresaron al local y encañonaron a los clientes | Fuente: RPP

Un niño rogó por su vida frente a delincuentes armados luego de que ingresaran a un restaurante y despojaran a los comensales de sus pertenencias en el distrito limeño de Villa El Salvador.

En este local, ubicado en el sector 6, grupo 8A, muy cerca a la avenida José Carlos Mariátegui, habían comensales en dos mesas contiguas a la altura del ingreso del negocio. En tanto, en otra mesa se encontraba el pequeño sentado mirando la carta de pedidos.

Los tres hampones ingresaron y encañonaron a las tres primeras clientas, les revisaron sus carteras y las despojaron de sus celulares. El pequeño, al ver esta escena, intentó acercarse a la puerta, mientras que, detrás de él, salió un familiar.

Uno de los delincuentes los detuvo en la puerta y los apuntó con el arma de fuego. El niño, aterrado, lloró y rogó por varios minutos al delincuente para que no le hicieran daño.

Increíblemente, tras este robo, estos mismos delincuentes ingresaron a una librería a escasos metros del primer local.

"Le han quitado el celular a mi pequeña de dos años"

Tras lo ocurrido, una de las personas que fue víctima de este asalto ofreció mayores detalles.

"¿Robaron en los dos sitios?, le digo a una vecina. Sí, me dice. Primero han ido ahí y luego han entrado a las tiendas. Ha habido menores de edad. No ha habido esa piedad, ese corazón al menos de decir: 'Bueno, pues, acá ya no vamos a robar y nos vamos'. Pero no, no les ha importado, le ha quitado el celular a mi pequeña de dos añitos", manifestó.

"Ellos se acercan, me apuntan a mí con el arma, me dicen: 'Dame todo lo que tienes, dame tu celular'. Y chaparon la plata que había", agregó.

Cabe destacar que esta zona de Villa El Salvador es altamente comercial, incluso hay un colegio y existe patrullaje de seguridad ciudadana. Sin embargo, esto parece no ser suficiente para combatir los robos al paso en el sector.