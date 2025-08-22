Últimas Noticias
Ciudadano colombiano fue atacado a balazos en plena vía pública en San Juan de Lurigancho

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El extranjero fue interceptado por sujetos armados en inmediaciones de la alameda Coronel Althaus. El colombiano sobrevivió al atentado, pero permanece hospitalizado.

Policiales
00:00 · 01:07
El crimen ocurrió en inmediaciones de la alameda Coronel Althaus, en la urbanización Mariscal Cáceres.
El crimen ocurrió en inmediaciones de la alameda Coronel Althaus, en la urbanización Mariscal Cáceres.

Inseguridad desbordada en Lima. Esta vez, un ciudadano colombiano fue atacado a balazos en plena vía pública, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), al este de la capital.

Testigos consultados por RPP contaron que la víctima se encontraba con unos amigos en inmediaciones de la alameda Coronel Althaus, en la urbanización Mariscal Cáceres; donde se están realizando unas obras de construcción; cuando de pronto aparecieron sujetos a bordo de motocicletas.

Los desconocidos, sin mediar palabra, sacaron sus armas y abrieron fuego contra el extranjero; tras lo cual huyeron raudamente con rumbo desconocido.

El colombiano fue evacuado de emergencia al Hospital San Juan de Lurigancho, donde fue estabilizado. 

SJL
Peritos de criminalística realizaron las pesquisas en la zona del ataque armado.

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, para realizar las diligencias de ley.

Fuentes de la investigación identificaron a la víctima como Michael Borrero, de 30 años.

Las autoridades manejan diversas hipótesis en torno a este ataque armado. No se descarta que esté vinculado a una disputa por el control de actividades delictivas en la zona, pero esto tendrá que ser esclarecido oficialmente.

En las últimas horas, se han registrado diversos hechos de sangre en la capital. En San Borja, extorsionadores dejaron un potente explosivo en un restaurante lleno de comensales; mientras que, en San Juan de Miraflores, un adolescente de 17 años fue asesinado a balazos en inmediaciones del puente peatonal María Auxiliadora.

Estos crímenes se suman a la captura de un prontuariado delincuente, que le robó su tableta a una censista que ejercía su labor en el distrito de Breña. En tanto, en Surco, fueron detenidos in fraganti a dos ‘robacasas’.

