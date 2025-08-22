Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43

Permanece internado en UCI chofer de bus que fue baleado en el rostro en SJL

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El conductor debe ser intervenido quirúrgicamente, pero los doctores están esperando que la zona afectada por el disparo se desinflame. La familia exige a las autoridades celeridad en las investigaciones.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 01:54
El conductor permanece internado en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, en El Agustino.
El conductor permanece internado en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, en El Agustino. | Fuente: RPP / Andrea Amésquita

Permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) el chofer de transporte público que ayer fue baleado en el rostro en plena ruta, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

Un equipo de RPP llegó esta mañana al Hospital Nacional Hipólito Unanue, en El Agustino, hasta donde fue derivado el conductor, y conversó con sus familiares, que explicaron que el transportista debe ser operado, pero los doctores están a la espera que la zona afectada por el balazo se desinflame.

Se encuentra intubado, está con tranquilizantes, nada más. Sigue con dolores, pero al momento no tenemos más novedad”, manifestó la sobrina del chofer.

Los parientes del conductor hicieron un llamado a la Policía Nacional, para que redoblen esfuerzos para dar con los autores de este ataque armado.

“Pedimos que se pueda saber quién es el responsable de todo esto”, reclamó la sobrina del conductor.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Ataque en plena ruta

Como se recuerda, el chofer de la empresa Santa Catalina fue atacado a balazos en plena ruta en SJL. El hombre, malherido, condujo hasta el Hospital San Juan de Lurigancho, donde fue atendido inicialmente.

Posteriormente, a pedido de la familia, el chofer fue derivado al Hipólito Unanue, donde permanece hospitalizado.

Este ataque armado ocurrió en pleno paro convocado por un sector de transportistas, que se exige al Gobierno acciones concretar contra la inseguridad ciudadana, flagelo que golpea especialmente a este gremio.

Te recomendamos

Informes RPP

Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional

El cuarto viernes de agosto de cada año, celebramos el Día del Café Peruano, una fecha que rinde homenaje al esfuerzo de más de 2.800.000 caficultores y que, además, recuerda el reto pendiente: conquistar al consumidor peruano y abrirse paso en el mercado internacional. Conoce los detalles en el siguiente informe elaborado por RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
SJL San Juan de Lurigancho Inseguridad ciudadana Policía Nacional

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA