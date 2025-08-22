Permanece internado en UCI chofer de bus que fue baleado en el rostro en SJL

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El conductor permanece internado en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, en El Agustino. | Fuente: RPP / Andrea Amésquita

Permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) el chofer de transporte público que ayer fue baleado en el rostro en plena ruta, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

Un equipo de RPP llegó esta mañana al Hospital Nacional Hipólito Unanue, en El Agustino, hasta donde fue derivado el conductor, y conversó con sus familiares, que explicaron que el transportista debe ser operado, pero los doctores están a la espera que la zona afectada por el balazo se desinflame.

“Se encuentra intubado, está con tranquilizantes, nada más. Sigue con dolores, pero al momento no tenemos más novedad”, manifestó la sobrina del chofer.

Los parientes del conductor hicieron un llamado a la Policía Nacional, para que redoblen esfuerzos para dar con los autores de este ataque armado.

“Pedimos que se pueda saber quién es el responsable de todo esto”, reclamó la sobrina del conductor.



Ataque en plena ruta

Como se recuerda, el chofer de la empresa Santa Catalina fue atacado a balazos en plena ruta en SJL. El hombre, malherido, condujo hasta el Hospital San Juan de Lurigancho, donde fue atendido inicialmente.

Posteriormente, a pedido de la familia, el chofer fue derivado al Hipólito Unanue, donde permanece hospitalizado.

Este ataque armado ocurrió en pleno paro convocado por un sector de transportistas, que se exige al Gobierno acciones concretar contra la inseguridad ciudadana, flagelo que golpea especialmente a este gremio.

