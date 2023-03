El Senamhi realiza el monitoreo constante de las lluvias causadas por el ciclón Yaku | Fuente: Andina

La inusual lluvia que se registró en varios distritos de Lima la tarde de ayer, viernes, parece ser solo el inicio de varios días en que el clima en la capital tendrá las mismas características

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senahmi) advirtió hoy, sábado, que en la Estación Campo de Marte, en Jesús María, se registró un acumulado de lluvia de 2 mm., lo cual representa un valor "cinco veces más alto" de lo que se suele tener habitualmente durante el mes de marzo.

#ElDato Lima: Estación Campo de Marte (Jesús María) registró un acumulado de lluvia de 2 mm, valor cinco veces más alto de lo que solemos tener climaticamnete en todo el mes de marzo. pic.twitter.com/fJCZxBMcWK — Senamhi (@Senamhiperu) March 11, 2023

Asimismo, la entidad informó que en varios distritos como Ancón, Puente Piedra, Carabayllo, La Molina, San Borja, Jesús María o San Juan de Lurigancho, presentan "altas temperaturas", por lo que se están formando nubes "con probabilidad de ocurrencia de lluvia en horas de la tarde".

#Ahora distritos de Lima Metropolitana presentan altas temperaturas. Se está presentando formación de nubosidad con probabilidad de ocurrencia de lluvia en horas de la tarde. pic.twitter.com/D4R1kWjhHQ — Senamhi (@Senamhiperu) March 11, 2023

Cabe subrayar que Lima y Callao amanecieron hoy con "neblina y alta humedad", por lo que es probable que haya lluvias durante la tarde.

Senamhi advirtió que "hasta el 14 de marzo se presentarán lluvias de moderada a extrema intensidad en la costa".

#Infórmate Lima y Callao amanecen con neblina y alta humedad, asimismo por la tarde con tendencia a nublado con lluvia. Recuerda hasta el 14 de marzo se presentarán lluvia de moderada a extrema intensidad en la costa https://t.co/AyImdem4bD pic.twitter.com/KGhmRSJrT8 — Senamhi (@Senamhiperu) March 11, 2023

"Lima no está preparada para afrontar lluvias"

Guillermo Baigorria, presidente del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senahmi), advirtió que Lima afrontará dias de intensas lluvias como consecuencia del ciclón Yaku, tal como se registró ayer, viernes.



"Ayer llovió en Lima. La cantidad de lluvia está dentro del rango que tenemos anualmente. Sin embargo, en La Molina, ha llovido 2.7 mm. lo cual es totalmente inusual. Entonces, ha llovido una gran cantidad de agua para un sitio que es árido comparado con el total anual que llueve que es de 7 y 10 mm. El hecho de haber tenido un solo evento de 2.7 realmente es preocupante, y esto se va a incrementar en los próximos días", explicó en Ampliación de Noticias.

En ese sentido, el especialista indicó que la capital "no está preparada" para las lluvias que, según se prevé, se extenderán hasta el próximo jueves.

"Lamentablemente, Lima no está preparada. Por ejemplo, aquí tenemos los techos planos y ante precipitaciones altas, muy violentas, acumuladas, el agua se transforma en peso y, muchas veces, la estructura del techo no soporta porque no está diseñada para eso o para escurrir el agua. Entonces, definitivamente, se producen los colapsos de estructuras", indicó.

¿Cuánto tiempo estarán presentes estos efectos del ciclón Yaku?

El presidente del Senamhi indicó que, según los análisis de su institución, se prevé que los efectos del ciclón Yaku, que se ubica frente a la costa norte del país, estén presentes hasta el próximo 16 de marzo.

"Este ciclón no organizado ya está empezando a moverse hacia el sur y poco a poco va a ir retirándose de esta agua caliente y va a ir perdiendo energía, aunque no lo suficiente, porque todavía vamos a sentir los efectos hasta el 14 o 16 de marzo, que ya se espera que esté en el sur y se encuentre con el anticiclón del Pacífico sur (…) y se vaya hacia el oeste", informó.

"En estos momentos está a 500 o 600 km. de la costa y va a ir disminuyendo su intensidad conforme vaya hacia el sur, porque no hay agua caliente y después ya se va a alejar de nuestras costas", agregó.

Por otro lado, el especialista advirtió que, a partir de octubre de este año, se prevé la presencia de un Fenómeno del Niño que afecte toda la costa del Pacífico.

"Según los centros climáticos internacionales que vamos siguiendo, se prevé una alta probabilidad de que tengamos un Niño de mediana a fuerte intensidad desde octubre del 2023 y que se podrá extender hasta inicios del 2024. Estamos hablando de un Niño global a escala de todo el Pacífico. Eso todavía está en proceso y la predicción irá incrementándose conforme pasa el tiempo. Por eso, tenemos que empezar a tomar acciones", indicó.