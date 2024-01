Senamhi anunció que Lima Metropolitana tendrá temperaturas máximas de 27°C hasta el próximo martes

Lima El especialista del Senamhi recomendó a la población no exponerse al sol sin el uso de bloqueador

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció que, en los próximos días, Lima Metropolitana experimentará temperaturas máximas de 27° C, y el incremento de vientos debido a la presencia del anticiclón Pacífico Sur.

Así lo indicó el ingeniero David Garay, especialista en meteorología de la entidad, quien agregó que el fenómeno tendrá una duración estimada de cuatro días a partir de hoy.

“Con respecto a Lima Metropolitana tenemos un aviso de incremento del viento en la costa que inicia a partir de hoy hacia el día martes. Esto es un aviso de nivel amarillo, es un evento de moderada intensidad. Esperamos valores de ráfagas de viento entre 33 y 35 kilómetros por hora", sostuvo.

Garay resaltó que esta situación "generaría que el ambiente sea menos cálido, ya que los vientos del sur son fríos".

"Esperamos valores de temperatura máxima entre 25°C y 27°C. De 25 °C en los distritos más cercanos al mar, y de 27° C en los más alejados de mismo", precisó.

Temperaturas de más de 30° C

Por otro lado, el especialista del Senamhi señaló que el día de ayer, sábado, se experimentó en algunos distritos limeños temperaturas que superaron los 30° C.

"El día de ayer, en donde aún no sentíamos mucho la actividad del anticiclón Pacífico Sur, en La Molina se registró 31.6 °C de temperatura máxima, y en Lima Centro o Lima Oeste hemos tenido valores entre 27° C y 28° C", sostuvo.

Debido a ello, Garay recomendó a la ciudadanía no exponerse al sol sin el uso de bloqueador, y el uso de sombreros de ala ancha para protegerse de las altas temperaturas.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó esta mañana que existen 243 distritos de la costa norte y sierra en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos en masa, de acuerdo al escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) ante el aviso meteorológico N.º 011 del Senamhi.

Según dicho escenario, se espera la ocurrencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en dichas zonas durante los días lunes 15 y martes 16 de enero.

El estudio señala que Huancavelica es el departamento que presenta la mayor cantidad de jurisdicciones en riesgo muy alto, con un total de 41, seguido de Apurímac (26), Ayacucho (21), Junín (20) y Pasco (2); en tanto, 133 distritos de dichos departamentos se encuentran en riesgo alto.