Senamhi: caudales de los ríos Rímac, Chillón y Lurín registran un incremento por encima de lo normal

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó este martes que hay un incremento del caudal por encima de lo normal en los ríos Rímac, Chillón y Lurín. La entidad precisó que esto es algo que ocurre todos los años al inicio de la temporada de verano; sin embargo, señalan que el aumento también se observaría en febrero y marzo como consecuencia de las lluvias en la sierra del país.

“Los valores que estamos registrando actualmente están por encima de lo normal, pero no existe un incremento fuerte que pueda generar el desborde de los ríos. Es posible que en los meses de febrero y marzo se presenten más por la presencia de lluvias en la parte alta de las cuencas”, señaló el especialista de la entidad, Fernando Rivas, a la agencia Andina.

El Senamhi indicó que por el momento el valor del caudal en la estación Chosica es de 55 metros cúbicos por segundo (m3/s), lo que significa que está por debajo de los valores de una alerta amarilla (75 m3/s).

En la estación Obrajillo (río Chillón), el caudal se encuentra en 17.10m3/s superando ligeramente el umbral amarillo (15 m3/s). Esto es debido a que desde el mes de diciembre se ha incrementado la crecida del río.

El río Lurín en la estación Antapucro, mencionó, el valor de su caudal es de 10.24 m3/s muy por debajo del nivel de alerta amarillo (35 m3/s).

El Senamhi maneja tres tipos de umbrales: el amarillo, que indica condiciones normales de un río que tiene la posibilidad de incrementar su nivel; naranja, cuando existe una tendencia ascendente en los caudales de los ríos y la persistencia de las lluvias podrían generar sucesos peligrosos, y el rojo, el cual advierte de posibles inundaciones.

#Río Lima: Río Chillón incrementa su caudal. Estación Obrajillo reporta umbral naranja con valor de caudal de 21.94 m3/s a las 00 hrs del día 01 del 2024 . Se sugiere a la ciudadanía mantenerse informada a través de la web institucional y redes sociales. https://t.co/rbIM8wNPLP pic.twitter.com/8FDnUNvM61 — Senamhi (@Senamhiperu) January 1, 2024

Lluvias intensas en el norte

El jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), Miguel Yamasaki, detalló este martes que, entre enero y marzo, las lluvias intensas se van a focalizar en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca (sierra noroccidental).

Yamasaki precisó en 'La Rotativa del Aire' de RPP que esta información se basa en los escenarios de riesgos elaborados con base a los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

El funcionario también señaló que, por el momento, Lima no ha sido incluida en el escenario de pronósticos de lluvias intensas durante el primer trimestre del 2024; sin embargo, detalló que eso no implica que no se reporten precipitaciones de menor intensidad.