Senamhi: Lima alcanzó una sensación térmica de 35° C

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó este viernes que la ciudad de Lima alcanzó una sensación térmica de 35°C.

Estas altas temperaturas se registran en medio de una ola de calor que se vive en varias zonas del país durante el verano 2024.

La institución indicó que los distritos de Lima este y norte registraron temperaturas de 33° C. En tanto, en Lima centro, se registró una temperatura de 30°C durante la tarde y en Lima sur fue de 29° C, al igual que en la zona de Lima oeste.

Según Senamhi, se espera que las altas temperaturas en estas zonas vayan disminuyan con el paso de las horas.

El organismo pronosticó que, durante esta semana, del lunes 19 al jueves 22 de febrero, se podrían registrar una sensación térmica de hasta 35° C en Lima Metropolitana y el Callao.

#Ahora Lima alcanza sensación térmica de 35 °C. Asimismo distritos de Lima este y norte alcanzan temperaturas de 33 °C https://t.co/zqiQwz15xH pic.twitter.com/mSb60r0rEh — Senamhi (@Senamhiperu) February 23, 2024

Altas temperaturas en distritos

El Senamhi indicó que los distritos de Carabayllo y Ancón, alcanzaron una sensación térmica de 35°C en Lima norte, al igual que La Molina, en Lima este.

Mientras que en San Juan de Lurigancho se registró una temperatura de 30° C, en Jesús María y Santa Anita alcanzaron los 32° C. y Puente Piedra llegó a los 34° C.