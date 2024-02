Golpe de calor: el nuevo reto que afronta la educación en Perú [INFORME]

Las altas temperaturas que se registran en diferentes puntos del país preocupan a la ciudadanía, sobre todo a los padres de familia ante la llegada del año escolar. Según lo dispuesto por el Ministerio de Educación, las clases comenzarán el 11 de marzo, sin embargo, en algunas regiones esta fecha se podría postergar si se mantiene la ola de calor.

Según Paul Neira del Ben, educador especialista en política educativa, la decisión de cambiar la fecha del inicio del año escolar recae en los gobiernos regionales, ya que esto está normado en un documento entregado a los gobernadores a fines del año pasado.

“La decisión de cambiar el inicio del año escolar, que está normado en un documento que se llama “Lineamiento para el Inicio del Año Escolar” que suele ser entregado entre octubre y noviembre del año anterior o sea fue entregado en 2023, es que la competencia para poder modificar el inicio del año escolar recae en los gobiernos regionales. Entonces, entonces aquí tenemos una relación simbiótica entre lo que establece como normativa general el Ministerio de Educación y la capacidad de decisión en el territorio que tiene la región.”, dijo Paul Neira del Ben.

En muchas partes de nuestro país, las condiciones no son propicias para el retorno a clases. En Piura, por ejemplo, el centro poblado de Mallares, provincia de Piura, soportó temperaturas de hasta 39 grados, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú.

"Se debe evaluar"

Por ello, el Colegio de Profesores de Piura pidió que se forme una comisión que adopte las mejores medidas para garantizar la integridad de los escolares de los más de 6 000 colegios que hay en la región. El decano César Rivera sostuvo que la postergación de clases se debe ir evaluando conforme las condiciones climáticas lo ameriten.

“Aquí, lo que se debe es sentarse a conversar porque, no solamente es imponer una norma desde de una cómoda silla de un congreso o de un ministerio, sino ir in situ. Cada región tiene su su particularidad. Por ejemplo, lo que es región Piura, hay escuelas que sí van a comenzar el once y hay colegios que no, que han sido afectados por la lluvia. Entonces, se debe evaluar, se debe sentar la directora regional de educación, conjuntamente con el gobernador y los algunos decanos de colegios profesionales.”, expresó César Rivera.

El golpe de calor, cuando se presenta, no solo afecta en el aprendizaje de los escolares, si no que daña severamente su salud al presentarse síntomas como fiebre, sarpullido y malestar. El Dr. Cesar Cabezas, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud, explicó que es lo que le produce al cuerpo las altas temperaturas.

“Cuando hay un aumento brusco de la temperatura, como en los veranos o en los fenómenos del niño, la termorregulación se puede ver alterada y empieza a parecer fiebre, inducida por calor. Y estas manifestaciones clínicas pueden ser de leves, moderadas o severas. En las leves, por ejemplo, hay sudoración profusa, puede haber sarpullido, sobre todo en niños, y luego a esto se va a aumentar el edema de pies. Luego puede haber calambres, dolor abdominal, diarreas. Y en caso extremo, ya es el golpe calor que es una manifestación de daño multiorgánico, en especial del cerebro, del hígado, de los riñones. Y es el grado extremo y es lo que debiéramos evitar.”, manifestó César Cabezas.

El 10 de febrero, el Ministerio de Salud, a través del Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades, emitió una alerta epidemiológica por riesgo de golpe de calor debido a las altas temperaturas que se registran en el país. Este problema se ha convertido en un desafío para el sector educativo del país a puertas del inicio del año escolar.