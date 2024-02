Más organizaciones políticas ofrecen gaseosas, galletas y lapiceros por firmas para lograr su inscripción oficial

Elecciones RPP comprobó que seis agrupaciones dan regalos por firmas. algunas de ellas, sin siquiera exigir físicamente el DNI.

Camino al trabajo, al hospital, centro comercial o hasta el mercado. Es posible que se haya topado con un grupo de entusiastas personas que le ofrecen gaseosas heladas a cambio de su DNI y firma, una propuesta tentadora dados los altos niveles de calor que registra Lima.

¿Quiénes son?, ¿Por qué regalan estas bebidas? ¿A cambio de qué? Un equipo de El Poder en tus Manos de RPP recorrió los lugares de mayor concentración de público en la capital, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, para constatar cómo se realiza esta práctica.

Al costado del Hospital 2 de Mayo ubicamos al primer grupo de recolectores de firmas. Toda persona que pasa cerca de ellos es invitada a recibir gaseosa o agua helada gratis con su DNI. Dos mujeres y un joven portan carritos que contienen las bebidas rodeadas de bloques de hielo. Además, la movilidad que los acompaña lleva un gran logo impreso tanto en las puertas como en el capote: ‘Partido Civilista del Perú’.

A algunos metros de distancia, observamos que la primera persona en aceptar el regalo es una mujer. Ella pregunta si de verdad le regalarán la gaseosa, le acercan un planillón, muestra su DNI e incluso procede a dejar su huella digital ayudada por un tampón de tinta oscura. Recibe la bebida y sigue su trayecto.

Recolectores y firmantes hablan sobre esta práctica de recolección de firmas para inscribir candidaturas. | Fuente: RPP

Pudimos abordarla para preguntarle qué datos entregó a cambio de la bebida helada. “Sólo me han comentado que [la firma] es para una abogada que pretende coger un cargo político. No me dijeron el nombre del partido… sólo espero que me dé trabajo la señorita que va a postular”, respondió Irma Rondón, quien tras haber ofrecido todos sus datos, desconoce que con ellos apoyó la inscripción de esta organización política, que es liderada por una abogada penalista de nombre Kelly Manayay, dato que ratificó uno de los recolectores minutos después.

Otra persona, esta vez, un adulto mayor, también entrega sus datos y recibe su bebida. Seguimos en los alrededores del Hospital 2 de Mayo. “Me pidieron mi DNI nada más. Sólo me dijeron que se trataba de un nuevo partido pero nada más”, dijo.

En otro punto de Lima, esta vez en el distrito de La Victoria, al costado del Hospital Guillermo Almenara, otro grupo de recolectores identificados con chalecos de la misma agrupación hacía lo propio. Abordamos a una de las jóvenes a cargo de esta labor para conocer qué información adicional ofrecían a los transeúntes a cambio de sus firmas.

“Por estrategia, la doctora [la candidata] todavía no está saliendo (sic) ni tampoco nos están permitiendo a nosotros hablar mucho de ese tema de las propuestas… pero te invito a visitar nuestras redes sociales”, nos respondió.

Al no obtener alguna firma nuestra, nos regaló un lapicero con el logo del partido.

En un informe anterior, en El Poder en tus Manos dimos cuenta de dos agrupaciones políticas en proceso de inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que ofrecían regalos a cambio de sus firmas. Esas agrupaciones son Perú Federal, de Virgilio Acuña y Voces por el Pueblo, del congresista Guillermo Bermejo.

El experto en temas electorales, Enzo Elguera, al ser consultado por estas acciones, dijo al respecto: “El ofrecer regalos está muy lejos de la práctica real, que debería ser analizar de manera consciente la propuesta de la agrupación, [conocer] los valores del partido, la ideología y explicarles a los ciudadanos por qué necesitamos ese partido nuevo”.

Las organizaciones políticas necesitan desde 25 mil (afiliados) hasta más de 700 mil firmas (de adherentes), de acuerdo a la Ley de Partidos Políticos. Junto a Perú Federal y Voces por el Pueblo, ya son seis organizaciones políticas identificadas por el Poder en tus Manos que intercambian datos por diversas dádivas.

En Gamarra no solo se ofrece ropa

Continuando con el recorrido, en el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, encontramos otro grupo de recolectores de firmas que afirmaron eran para el partido ‘Adelante Pueblo Unido’. Comprobamos que se trata de una organización que en redes sociales muestra como secretario general al activista Andrés Huamaní, quien se hace llamar ‘Kuntur’. A diferencia del partido Civilista, ellos no se encontraban uniformados pero ofrecían, a cambio de las firmas, una gaseosa y un paquete de galletas.

Les consultamos a qué candidato apoyan. “El nombre del candidato no lo podemos decir porque eso va a salir cuando ya estén inscritos como partido”, dijo una recolectora, abrazando su planillón para evitar ser visto.

Una de las firmantes, Carmen Rodríguez, confirmó que desconocía a qué agrupación respaldó: “Me dijo el nombre del partido, pero ya se me olvidó… ¿si tengo temor de dar mis datos?, bueno, podría ser pero, veo que otras personas también se acercan”, expresó confiada.

Ya es medio día y el calor comienza a golpear más a los caminantes. Frente al Parque Universitario, en el Cercado de Lima, un joven portando un megáfono, un ‘cooler’ y un cartel con la frase “SE REGALA GASEOSA CON DNI”, conseguía las rúbricas que necesita el partido ‘Resurgimiento Unidad Nacional’, que se encuentra asociado al ex mayor general FAP, Wolfgang Grozo y que, anteriormente, también intentó inscribir este partido bajo el nombre de ‘Integridad Democrática’.

“Estoy pidiendo DNI, el nombre... pero si no tienes tu DNI físico me lo dictas nomás. Firma, lo puedo consultar acá en la base de datos del Jurado Nacional de Elecciones y te doy tu gaseosa”, nos dijo el recolector.

En el distrito de Breña, en la avenida Alfonso Ugarte, un grupo de jóvenes vestidos con polos de color rosa, con 'coolers' y un parlante; anunciaban a los transeúntes gaseosas o agua helada a cambio de sus DNI. Ellos dijeron recaudar firmas para el partido “Fuerza Moderna”.

En la relación de organizaciones políticas en proceso de inscripción del JNE, esta agrupación figura entre otras que aspiran a conseguir ser parte del Registro de Organizaciones Políticas (ROP). En redes sociales, la organización está asociada a la exministra y expresidenta de EsSalud Fiorella Molinelli.

Víctor, uno de los recolectores de firmas para este grupo político, dio detalles a RPP de cómo adquieren las bebidas que regalan. “Nosotros conseguimos las bebidas, nos dan el dinero y nosotros las conseguimos”, dijo. También comentó que reciben "el sueldo básico al mes" por hacer esta labor.

La ética y las nuevas organizaciones

José Naupari, experto en materia electoral recuerda que la Ley de Partidos Políticos no sanciona ni considera como falta aquellas dádivas que las organizaciones ofrecen en la etapa de inscripción, pero estas prácticas sí deben servir de alerta a la ciudadanía sobre el tipo de política que una organización desarrolla.

Al respecto, consultamos al público qué piensan de esta práctica. El trabajador David Urbano sostuvo: “los partidos se aprovechan de las personas, no son leales desde que empiezan en política. Deberían decir con claridad qué es lo que buscan y pedir el apoyo desde la verdad, y ante eso [ante la información] es que uno decide. No es correcto sorprender a las personas”, afirmó.

Carlos Vásquez también dijo: “Ya ni qué decir de los políticos porque ya no podemos creerles. Te dicen una cosa y después cuando llegan al poder se olvidan”, opinó con su botella de gaseosa en la mano. Minutos previos, había firmado un planillón. “Ese es el gran problema también, nosotros", se excusó. "Lo que acabo de hacer está mal por no pedir información. Lo tendré en cuenta”, reconoció, y continuó su camino.

Las agrupaciones políticas están en carrera por inscribirse oficialmente como partidos políticos y los peruanos debemos tener cuidado de conocer a quién estamos apoyando con nuestras firmas. Antes de escribir nuestro nombre, preguntemos quién está detrás de un partido.