El Agustino: chofer del bus contó que estaba atrapado en el tráfico cuando apareció el tren y lo embistió

En diálogo con RPP, el chofer del bus contó la experiencia vivida. | Fuente: RPP

Un bus de la empresa Santo Cristo de Pachacamilla S.A. (Etrascpsa), conocida como la Línea 10E, y un automóvil particular modelo Tico fueron embestidos esta mañana por un tren de carga, en el cruce de las avenidas Ferrocarril y José Carlos Mariátegui, en el distrito limeño de El Agustino.

Al menos diez personas resultaron heridas, entre ellas una mujer que sufrió la fractura de una pierna, en este violento accidente de tránsito, cuyas causas son motivo de investigación por parte de las autoridades.

Tanto el bus como el pequeño automóvil particular fueron remolcados hasta la Comisaría PNP de El Agustino, como parte de las diligencias de ley, según constató un equipo de RPP.

En el lugar, nuestra reportera conversó con el chofer del bus, identificado como el señor Justino, quien contó que estaba atrapado en el tráfico cuando apareció el tren y lo embistió.

“Estuve parado. Tráfico hay en esa avenida hasta Puente Nuevo, no se puede mover ni para adelante ni para atrás. Estábamos ahí y, de un momento a otro, el tren con su bocina viene así”, relató.

“Policías (de tránsito) vinieron, dos han venido para tratar de hacer pasar (a los vehículos), pero no se ha podido. Ni para adelante ni para atrás, los autos están pegados. Si hubiera habido un espacio para avanzar, normal pasábamos, para que pase el tren”, añadió.



¿Cómo fue el violento choque en El Agustino?

Un video compartido en redes sociales muestra el momento exacto en el que un tren de carga embiste a un bus de transporte público y a un automóvil particular, en el cruce de las avenidas Ferrocarril y José Carlos Mariátegui, en el distrito limeño de El Agustino.

En el clip, de menos de un minuto de duración, se aprecia al bus de la Línea 10E y al automóvil modelo Tico detenidos por el tráfico sobre los rieles, cuando aparece el tren y los choca.

Incluso, se observa que otros vehículos fueron impactados por alcance, pero estos sufrieron daños menores.

En el video, se escucha al operador del tren activando la bocina, avisando que se encuentra próximo a cruzar la intersección.