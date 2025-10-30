La sexta y última procesión del Señor de los Milagros será este sábado 1 de noviembre: conoce el horario y recorrido

Este sábado 1 de noviembre se realizará la sexta procesión del Señor de los Milagros. La sagrada imagen recorrerá las calles de Lima por última vez en este 2025.

Se espera que miles de fieles acompañen al Cristo Moreno en este recorrido procesional, que iniciará al mediodía, según informó la Hermandad del Señor de los Milagros.

¿Cuál es el recorrido de la sexta procesión del Señor de los Milagros?

A la hora pactada, el Señor de los Milagros saldrá del Santuario de Las Nazarenas, en el Centro de Lima, tras lo cual el anda la avenida Tacna, el jirón Callao, el jirón Chancay y la avenida Emancipación.

Posteriormente, la sagrada imagen retomará la avenida Tacna, para finalmente ingresar volver al Santuario de Las Nazarenas, donde quedará guardado hasta el próximo año.

“Invitamos a todos los fieles a acompañar con profunda devoción este recorrido de despedida, en el que culmina el mes morado y renovamos nuestra fe en el Cristo de Pachacamilla”, aseguró la Hermandad del Señor de los Milagros.

