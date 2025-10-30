Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

La sexta y última procesión del Señor de los Milagros será este sábado 1 de noviembre: conoce el horario y recorrido

La procesión del Señor de los Milagros es una de las más grandes e importantes del mundo.
La procesión del Señor de los Milagros es una de las más grandes e importantes del mundo. | Fuente: Andina
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La sagrada imagen recorrerá el sábado 1 de noviembre las calles de Lima por última vez este 2025.

Este sábado 1 de noviembre se realizará la sexta procesión del Señor de los Milagros. La sagrada imagen recorrerá las calles de Lima por última vez en este 2025.

Se espera que miles de fieles acompañen al Cristo Moreno en este recorrido procesional, que iniciará al mediodía, según informó la Hermandad del Señor de los Milagros.

¿Cuál es el recorrido de la sexta procesión del Señor de los Milagros?

A la hora pactada, el Señor de los Milagros saldrá del Santuario de Las Nazarenas, en el Centro de Lima, tras lo cual el anda la avenida Tacna, el jirón Callao, el jirón Chancay y la avenida Emancipación.

Posteriormente, la sagrada imagen retomará la avenida Tacna, para finalmente ingresar volver al Santuario de Las Nazarenas, donde quedará guardado hasta el próximo año.

“Invitamos a todos los fieles a acompañar con profunda devoción este recorrido de despedida, en el que culmina el mes morado y renovamos nuestra fe en el Cristo de Pachacamilla”, aseguró la Hermandad del Señor de los Milagros.

Te recomendamos

Informes RPP

IRESA 2025: Tacna lidera la sostenibilidad ambiental en el país, ¿cómo le fue al resto de regiones?

El Instituto Peruano de Economía presentó la nueva edición del Índice Regional de Sostenibilidad Ambiental, que mide cómo las regiones de nuestro país enfrentan los desafíos ambientales sin afectar su desarrollo. Tacna encabeza el ranking, mientras Loreto continúa en el último puesto. ¿Cuáles son los factores detrás? Conoce los detalles en el siguiente informe de RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Señor de los Milagros Senor de los Milagros Procesión Centro de Lima

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA