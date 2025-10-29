Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

El Señor de los Milagros regresó esta madrugada a la iglesia de Las Nazarenas tras casi 24 horas de procesión

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

La sagrada imagen llegó al templo acompañada de sahumadoras, coristas y centenares de fieles, constató un equipo de RPP. El Cristo Moreno volverá a recorrer las calles de Lima el 1 de noviembre, en su última procesión del año.

Lima
00:00 · 02:37
Hace unos instantes, el anda, que pesa más de 1500 kilos, ingresó al templo cargada por los hermanos nazarenos
Hace unos instantes, el anda, que pesa más de 1500 kilos, ingresó al templo cargada por los hermanos nazarenos | Fuente: Andina

Tras casi 24 horas de recorrido, la sagrada imagen del Señor de los Milagros regresó a la iglesia de Las Nazarenas luego de culminar su quinta y penúltima procesión del año, la cual inició el día de ayer, martes, a las 6:00 a.m.

Esta madrugada, al promediar las 5:00 a.m., el anda ingresó al templo, cargada por los hermanos nazarenos. El Cristo Moreno llegó acompañado por sahumadoras, coristas y centenares de devotos que cada año participan de esta expresión de fe, constató un equipo de RPP.

Cabe destacar que, tradicionalmente son cinco las procesiones del Señor de los Milagros que se realizan cada año. No obstante, este 2025, de manera excepcional, se realizó un sexto recorrido excepcional, con dirección a la provincia constitucional del Callao.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Señor de los Milagros tendrá seis recorridos este año

Guillermo Llanos, uno de los hermanos nazarenos, ofreció mayores detalles sobre los recorridos y el acto de fe que implica cargar la imagen del Señor de los Milagros.

“Comúnmente, el Señor tiene cinco recorridos procesionales: el primer sábado de octubre, los días 18, 19 y 28, y el primero de noviembre. Pero este año, el día 26 de octubre, se ha realizado un recorrido extraordinario a la provincia constitucional del Callao. O sea, este año hemos tenido seis recorridos. El último es el primero de noviembre”, explicó.

“Yo pertenezco a la hermandad hace 37 años y, para mí, la imagen del Señor de los Milagros nos representa la imagen de nuestro señor Jesucristo en la cruz, con todo lo que ello implica”, aseveró.

Te recomendamos

Informes RPP

El Señor de los Milagros regresa al Callao después de 22 años

El domingo 26 de octubre después de más de dos décadas el Señor de Los Milagros será trasladado hacia el Callao donde se llevará a cabo una misa multitudinaria al aire libre. ¿Cómo se prepara el pueblo chalaco para recibir al Cristo de Pachacamilla? Se lo contamos en el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Señor de los Milagros Iglesia de las Nazarenas Procesión Senor de los Milagros Lima

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA