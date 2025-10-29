El Señor de los Milagros regresó esta madrugada a la iglesia de Las Nazarenas tras casi 24 horas de procesión

Hace unos instantes, el anda, que pesa más de 1500 kilos, ingresó al templo cargada por los hermanos nazarenos | Fuente: Andina

Tras casi 24 horas de recorrido, la sagrada imagen del Señor de los Milagros regresó a la iglesia de Las Nazarenas luego de culminar su quinta y penúltima procesión del año, la cual inició el día de ayer, martes, a las 6:00 a.m.

Esta madrugada, al promediar las 5:00 a.m., el anda ingresó al templo, cargada por los hermanos nazarenos. El Cristo Moreno llegó acompañado por sahumadoras, coristas y centenares de devotos que cada año participan de esta expresión de fe, constató un equipo de RPP.

Cabe destacar que, tradicionalmente son cinco las procesiones del Señor de los Milagros que se realizan cada año. No obstante, este 2025, de manera excepcional, se realizó un sexto recorrido excepcional, con dirección a la provincia constitucional del Callao.

Señor de los Milagros tendrá seis recorridos este año

Guillermo Llanos, uno de los hermanos nazarenos, ofreció mayores detalles sobre los recorridos y el acto de fe que implica cargar la imagen del Señor de los Milagros.

“Comúnmente, el Señor tiene cinco recorridos procesionales: el primer sábado de octubre, los días 18, 19 y 28, y el primero de noviembre. Pero este año, el día 26 de octubre, se ha realizado un recorrido extraordinario a la provincia constitucional del Callao. O sea, este año hemos tenido seis recorridos. El último es el primero de noviembre”, explicó.

“Yo pertenezco a la hermandad hace 37 años y, para mí, la imagen del Señor de los Milagros nos representa la imagen de nuestro señor Jesucristo en la cruz, con todo lo que ello implica”, aseveró.