El detenido dijo que había salido hace poco de prisión. | Fuente: RPP Noticias/Municipalidad de Santiago de Surco

Personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana del distrito de Santiago de Surco detuvo la tarde de este viernes a un hombre que había robado el emblema de la parte delantera de un auto de la empresa de seguridad Prosegur.

De acuerdo con información de Serenazgo de esa comuna, el sospechoso aprovechó que el ocupante del vehículo afectado lo dejó estacionado mientras almorzaba en un restaurante de la cuadra 31 de la avenida Caminos del Inca.

Al percatarse del robo, el trabajador avisó a un agente motorizado del Serenazgo. Desde ahí, los agentes ediles lo siguieron hasta el cruce de las avenidas Loma Umbrosa y Loma de los Suspiros, donde finalmente fue capturado.

“El tipo me dijo que no sabía con quién me estaba metiendo, que recién había fugado de la cárcel”, comentó el sereno José Luis Rodríguez, quien derribó al presunto delincuente en su fuga.

El detenido fue identificado como Jonathan David Bellido Ortega de 29 años. Los serenos lo pusieron a disposición de la comisaría de Sagitario, donde acudió el agraviado para denunciarlo.