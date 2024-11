"Siguen robando": vecinos de SMP, SJL y el Rímac opinan sobre estado de emergencia que vence hoy

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Vecinos de los distritos limeños de San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y el Rímac manifestaron que no ha servido el estado de emergencia que el gobierno de Dina Boluarte decretó por 60 dias ante la ola de inseguridad ciudadana.

Como se sabe, esta noche vence la medida que se aplicó para catorce distritos de Lima y Callao. Al respecto, en conversación con RPP, residentes de los distritos donde se aplicó el estado de emergencia señalaron que se siguen sintiendo inseguros y que, pese a la presencia de policías y militares en algunos puntos de las calles, los robos continúan y la situación es crítica.



"No ha servido de nada. Si hubiera servido de algo se hubieran evitado muchas cosas. Estamos peor. Sí ha habido policías y militares en las calles, pero con todo lo que se ve por televisión. No tenemos seguridad para nada", dijo un vecino de San Martín de Porres.



Situación de San Juan de Lurigancho

En el caso de San Juan de Lurigancho, uno de los distritos más críticos, según reveló Erick Caso, jefe del gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, dio a conocer que desde el 28 de septiembre hasta el 22 de novimebre se han registrado 398 robos.



"No, porque sigue igual la delincuencia. Mayormente roban en moto, quitan los celulares, todo eso. Los militares están parados ahí, nada más", dijo un vecino sobre los resultados del estado de emergencia.



"Sigue la delinciencia, siguen robando, roban celulares. En la estación Caja de Agua, en la avenida Próceres de la Independencia, roban celulares", señaló otro residente.



Situación en el Rímac



En el Rímac, los vecinos coinciden con que la delincuencia sigue en aumento y que el estado de emergencia no ha sido suficiente para frenar los casos de criminalidad.



"Pienso que no porque veo que en cada esquina o cuadra, uno siente cierta inseguridad. No veo nada nuevo. Pienso que tiene que ampliarse en todos los distritos, no solo en el Rímac", señaló un vecino del Rímac.



Otro residente del distrito apuntó que los asaltos no cesan. "Por Amancaes, Alcázar o Virú han seguido robando. Ha sido lo mismo. Solo se quedan parados en una esquina. Deberían ponerse más las pilas. No solamente estar parados".