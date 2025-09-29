SJL: ¿cuál es el panorama del transporte público luego que algunas empresas suspendieran sus servicios por extorsiones?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En los últimos días, diversas empresas de transporte público han suspendido sus servicios y protestaron contra la extorsión y el sicariato, sobre todo el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. RPP pudo constatar que en la mañana de este lunes 29 de septiembre se presentó una menor presencia de buses en dicha jurisdicción.

Desde el paradero Caja de Agua, uno de los más transitados de San Juan de Lurigancho, empresas como ETUSA, Transportes Carmen S.A., ETUL4SA y Las Flores circulan con normalidad. Esta última fue blanco de ataques mientras transportaban pasajeros.

Los corredores morados operan sin inconvenientes a la par que circulan cústeres informales; sin embargo, ciudadanos reportaron a RPP que el número de unidades en circulación es menor.

"[Desde] el sábado está así, igual domingo, hoy día también (...) Desde el sábado hasta domingo y hoy día lunes también. El fin de semana fue más fuerte, hoy día hay más transporte, pero no con normalidad", declaró uno de los ciudadanos.

Como se recuerda, la empresa San Sebastián, conocida como La 50, suspendió su servicio hasta nuevo aviso debido a la serie de extorsiones y asesinatos ocurridos en el sector de transportes en San Juan de Lurigancho y otras zonas de Lima.

A esta decisión, según pudo conocer RPP, se sumaron también los transportes de Huáscar, Roma y Santa Catalina, que mediante comunicados públicos sostuvieron que no cuentan con garantías para operar y priorizan la integridad de su personal y de los pasajeros.

Por otro lado, RPP conversó con conductores quienes indicaron que pese al temor, las tarifas se mantienen y que deben salir a trabajar porque viven del día a día.

Además, pidieron a las autoridades mayores acciones de seguridad para detener los ataques contra personal de transporte público.

Situación en Puente Nuevo

Por su parte, desde Puente Nuevo, RPP pudo constatar que la circulación de buses de transporte público se realiza con normalidad.

Algunos de los usuarios mencionaron que la frecuencia es regular lo que se ve en cualquier otro día.

Se ha observado que están buses como Evipusa que va desde San Juan de Miraflores hasta Ancón, incluyendo también a Puente Piedra, San Martín de Porres, Comas, Santa Rosa y varios distritos. Esta es una de las líneas más largas que cubre varias partes de la capital.

También se encuentra El Rápido, que hace una conexión entre los distritos de Carabayllo y Villa El Salvador, así como los buses de la Roma.

¿Cuál es la situación de los buses de transporte público que circulan en Puente Nuevo? | Fuente: RPP