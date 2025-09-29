Últimas Noticias
Rafael López Aliaga sobre eventual candidatura presidencial: “Tengo conversaciones pendientes todavía”

Rafael López Aliaga, alcalde de Lima.
Rafael López Aliaga, alcalde de Lima. | Fuente: Andina
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dijo que aún evalúa si postulará a la presidencia en 2026 y reiteró que definirá su decisión el último día del plazo establecido por el JNE.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, evitó confirmar nuevamente su candidatura a la Presidencia de la República en las elecciones generales de 2026, y retiteró que lo anunciará en la fecha límite establecido por el Jurado Nacional de Eleccciones (JNE), el próximo 12 de octubre. 

En una entrevista en el programa Panorama, el líder de Renovación Popular expresó que aún tiene “conversaciones pendientes” para evaluar los riesgos de asumir una candidatura.

"En este caso también hay que ver todos los riesgos que uno tiene que tomar, porque son cinco años más. Hay que meditar bonito, porque los riesgos que uno asume, en este caso, son muy altos;  entonces, yo tengo conversaciones pendientes todavía para evitar esos riesgos. Pero hay un plazo, para qué voy a forzar", dijo. 

"Yo voy a tomar (la decisión) hasta el último día, porque hay muchos temas; en Perú cambian las cosas cada día, cambia un tema, otro y otro. Al final es mi vida y quiero ver qué hago con mi vida. Hay gente que entra en política como aventurero, no es mi caso", agregó. 

López Aliaga, quien ya fue candidato en 2021 sin llegar a la segunda vuelta, subrayó que su ingreso a la política no responde a intereses personales, sino a un “sacrificio” por el país.  

No cree en las encuestas

López Aliaga mostró escepticismo frente a las encuestas que lo posicionan como líder en la intención de voto para 2026. Según un reciente sondeo de CPI, presentado por RPP el pasado 22 de septiembre, el alcalde encabeza las preferencias con un 13.7 %, seguido por Keiko Fujimori (9 %) y Mario Vizcarra (7.9 %). 

Sin embargo, el burgomaestre desestimó estos resultados, calificando a las encuestadoras como “mentirosas”.  

“Yo las encuestas no creo nada", enfatizó en Panorama

López Aliaga sugirió que otros candidatos pagan a encuestadoras, las que, señaló, manipulan los resultados, y citó su tercer lugar en las elecciones de 2021 pese a pronósticos desfavorables.

Rafael López Aliaga Elecciones 2026

