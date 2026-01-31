SJL: maquinaria pesada provocó la caída de dos postes de luz mientras realizaba una demolición en Zárate [VIDEO]

El incidente ocurrió en la cuadra 12 del jirón Cajamarquilla. No se registraron heridos, pero los vecinos denunciaron la falta de medidas de seguridad durante la demolición.

Los postes terminaron cayendo sobre la pista por donde suelen pasar los vehículos. | Fuente: Rotafono

Una maquinaria pesada que se encontraba demoliendo una vivienda derribó dos postes de concreto que sostenían cables de energía eléctrica y comunicaciones en la cuadra 12 del jirón Cajamarquilla, en Zárate, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

En el video del hecho, compartido por los vecinos al Rotafono de RPP, se observa como la excavadora se encontraba tumbando con su pala la pared lateral del inmueble; sin embargo, en el transcurso cayó la columna superior de la vivienda, llevándose consigo los cables. Ello provocó -a su vez- la caída de los postes que sostenían el cableado: uno de ellos ubicado en los exteriores de la casa y otro en la esquina de la cuadra.

Los postes terminaron cayendo sobre la pista por donde suelen pasar los vehículos. Afortunadamente, el colapso no alcanzó ninguna unidad y no se registraron personas heridas.

El hecho ha provocado la indignación de los vecinos.Fuente: RPP / Alex Juárez

Incomodidad de los vecinos

El incidente ha provocado la indignación de los vecinos, pues, según refieren, no se adoptaron las medidas preventivas durante la demolición.

Tras el colapso de los postes, los residentes de esta parte de Zárate han exigido a las autoridades que se realice una mayor fiscalización durante las actividades de demolición de inmuebles en el área, a fin de evitar accidentes.

